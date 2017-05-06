Карасев: «После матча «Сельта» — «Манчестер Юнайтед» Моуринью сказал: «Спасибо за работу»

Российский арбитр Сергей Карасев поделился впечатлениями от обслуживания первого полуфинального матча Лиги Европы между «Сельтой» и «Манчестер Юнайтед» (0:1). Судья признался, что по окончании встречи главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью поблагодарил его за работу.

«Почему мне понравилась работа на матче «Сельта» — «МЮ»? Вот сейчас я приехал домой, включил ТВ и нарвался на повтор второго тайма. Был, например, эпизод, когда Лингард падал в центре поля, а мы не остановили игру. Он сильно возмущался, но повтор показывает – действовали правильно. Уверенность в себе была, она приходит с каждым большим матчем. Плюс удалось продержать уровень допустимых единоборств.

Особое внимание было к Феллаини. Футболист жесток и агрессивен в борьбе. И не только в ней. В последней игре с «Манчестер Сити» он был вообще удален. Вот ты так и готовишься – смотришь нарезки эпизодов с его участием, анализируешь. Как вы видите, Маруан – первый, кому мы сделали предупреждение. Он не спорил.

Что сказал Моуринью судейской бригаде после матча? Дождался, когда игроки уйдут, прошел к нам через все поле и сказал: «Спасибо за работу». Обычные нормы приличия», — отметил Карасев.