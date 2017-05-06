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    Карасев: «После матча «Сельта» — «Манчестер Юнайтед» Моуринью сказал: «Спасибо за работу»

    Российский арбитр Сергей Карасев поделился впечатлениями от обслуживания первого полуфинального матча Лиги Европы между «Сельтой» и «Манчестер Юнайтед» (0:1). Судья признался, что по окончании встречи главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью поблагодарил его за работу.

    «Почему мне понравилась работа на матче «Сельта» — «МЮ»? Вот сейчас я приехал домой, включил ТВ и нарвался на повтор второго тайма. Был, например, эпизод, когда Лингард падал в центре поля, а мы не остановили игру. Он сильно возмущался, но повтор показывает – действовали правильно. Уверенность в себе была, она приходит с каждым большим матчем. Плюс удалось продержать уровень допустимых единоборств.

    Особое внимание было к Феллаини. Футболист жесток и агрессивен в борьбе. И не только в ней. В последней игре с «Манчестер Сити» он был вообще удален. Вот ты так и готовишься – смотришь нарезки эпизодов с его участием, анализируешь. Как вы видите, Маруан – первый, кому мы сделали предупреждение. Он не спорил.

    Что сказал Моуринью судейской бригаде после матча? Дождался, когда игроки уйдут, прошел к нам через все поле и сказал: «Спасибо за работу». Обычные нормы приличия», — отметил Карасев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.05.2017 14:20
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 6 мая 2017, 16:05

      «После матча «Сельта» — «Манчестер Юнайтед» Моуринью сказал: «Спасибо за работу, привет Калачеву))»

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 6 мая 2017, 15:20

      Vjkjltw Купи себе пончик !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 6 мая 2017, 15:05

      Сергей Карасев молодец хорошо судит!!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 6 мая 2017, 14:36

      Раз наших судей ещё зовут судить крупные турниры может не всё ещё потеряно...?

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 6 мая 2017, 14:28

      Это хорошо, что не оплошали

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 6 мая 2017, 14:24

      хорошо хоть кого-то из наших вызывают

      4
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      Рейтинг: +62

      _КоКоС_ 6 мая 2017, 14:23

      Ага,случайно нарвался на повтор второго тайма...

      3
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > _КоКоС_ 6 мая 2017, 14:25

      смотрел со страхом нигде не начудил?)))))

      2
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