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  • Карасев: «После матча «Сельта» — «Манчестер Юнайтед» Моуринью сказал: «Спасибо за работу»

Карасев: «После матча «Сельта» — «Манчестер Юнайтед» Моуринью сказал: «Спасибо за работу»

6 мая 2017, 14:20
10

Российский арбитр Сергей Карасев поделился впечатлениями от обслуживания первого полуфинального матча Лиги Европы между «Сельтой» и «Манчестер Юнайтед» (0:1). Судья признался, что по окончании встречи главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью поблагодарил его за работу.

«Почему мне понравилась работа на матче «Сельта» — «МЮ»? Вот сейчас я приехал домой, включил ТВ и нарвался на повтор второго тайма. Был, например, эпизод, когда Лингард падал в центре поля, а мы не остановили игру. Он сильно возмущался, но повтор показывает – действовали правильно. Уверенность в себе была, она приходит с каждым большим матчем. Плюс удалось продержать уровень допустимых единоборств.

Особое внимание было к Феллаини. Футболист жесток и агрессивен в борьбе. И не только в ней. В последней игре с «Манчестер Сити» он был вообще удален. Вот ты так и готовишься – смотришь нарезки эпизодов с его участием, анализируешь. Как вы видите, Маруан – первый, кому мы сделали предупреждение. Он не спорил.

Что сказал Моуринью судейской бригаде после матча? Дождался, когда игроки уйдут, прошел к нам через все поле и сказал: «Спасибо за работу». Обычные нормы приличия», — отметил Карасев.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Сельта Манчестер Юнайтед Феллайни Маруан Моуринью Жозе Карасев Сергей
Комментарии (10)
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_КоКоС_
1494069818
Ага,случайно нарвался на повтор второго тайма...
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NEON-SM
1494069857
хорошо хоть кого-то из наших вызывают
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Decorhome
1494070113
Это хорошо, что не оплошали
Ответить
Томь вперёд
1494070610
Раз наших судей ещё зовут судить крупные турниры может не всё ещё потеряно...?
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1494072331
Сергей Карасев молодец хорошо судит!!!
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Витус Беринг
1494073226
Vjkjltw Купи себе пончик !
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1494075932
«После матча «Сельта» — «Манчестер Юнайтед» Моуринью сказал: «Спасибо за работу, привет Калачеву))»
Ответить
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