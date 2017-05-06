Тухель не обеспокоен возможной продажей Обамеянга

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель не собирается до окончания чемпионата Германии думать о возможных изменениях в составе команды. Специалист пообещал заняться этим после завершения борьбы в Бундеслиге.

«Я не обеспокоен из-за слухов о возможном уходе Обамеянга. Кавани недавно подписал новый контракт с «ПСЖ». Сейчас у французов отпала необходимость покупать острого нападающего.

Сейчас идет финишная прямая чемпионата, впереди три важные недели. Поэтому у меня нет времени для того, чтобы комментировать подобные слухи. Этим можно заняться после завершения сезона», – сказал Тухель.

Напомним, что интерес к Обамеянгу проявляют «Реал», «ПСЖ» и «Милан».