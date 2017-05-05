«Анжи» начал подготовку к матчу с «Локомотивом»

В матче 27-го тура российской Премьер-лиги «Анжи» будет принимать на своем поле «Локомотив». Махачкалинцы приступили к подготовке к этой встрече.

После игры с «Краснодаром» команда получила два выходных дня, а в четверг у подопечных Александра Григоряна состоялось первая тренировка на этой неделе. Занятие проходило вечером на резервном поле «Анжи-Арены» с естественным покрытием. Длилось оно полтора часа: после интенсивной разминки отрабатывались элементы взаимодействия командной игры и розыгрышей атак «один в один». Затем игроки были разделены на три команды и провели мини-турнир на коротком поле.

В «Локомотивом» не смогут сыграть травмированный Филипп Будковский и Адлан Кацаев, а также Аяз Гулиев, который получил четвертую желтую карточку в игре с «Краснодаром».

Матч 27-го тура российской Премьер-лиги «Анжи» – «Локомотив» состоится в понедельник, 8 мая, в 17:00 по московскому времени.