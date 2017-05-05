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    «Анжи» начал подготовку к матчу с «Локомотивом»

    В матче 27-го тура российской Премьер-лиги «Анжи» будет принимать на своем поле «Локомотив». Махачкалинцы приступили к подготовке к этой встрече.

    После игры с «Краснодаром» команда получила два выходных дня, а в четверг у подопечных Александра Григоряна состоялось первая тренировка на этой неделе. Занятие проходило вечером на резервном поле «Анжи-Арены» с естественным покрытием. Длилось оно полтора часа: после интенсивной разминки отрабатывались элементы взаимодействия командной игры и розыгрышей атак «один в один». Затем игроки были разделены на три команды и провели мини-турнир на коротком поле.

    В «Локомотивом» не смогут сыграть травмированный Филипп Будковский и Адлан Кацаев, а также Аяз Гулиев, который получил четвертую желтую карточку в игре с «Краснодаром».

    Матч 27-го тура российской Премьер-лиги «Анжи» – «Локомотив» состоится в понедельник, 8 мая, в 17:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Анжи»

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    05.05.2017 10:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +144

      зиргай 5 мая 2017, 17:52

      паровоз по силам.... побольше самоотдачи и улыбнется удача

      1
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    • ...
      Рейтинг: +27

      Oleg1956 5 мая 2017, 14:49

      Удачи и побольше спортивной злости именно спортивной.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +40

      champion_cska 5 мая 2017, 11:10

      Удачи Анжи в матче с Локомотивом М!

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