Коутиньо поможет «Ливерпулю» в матче с «Саутгемптоном»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо готов принять участие в предстоящем матче с «Саутгемптоном». Напомним, что футболист получил травму в матче 35-го тура Премьер-лиги с «Уотфордом» (1:0).

«Сейчас могу сказать, что чувствую себя нормально. Я получил повреждение в результате жесткого стыка. Сначала показалось, что травма серьезная из-за боли, но сейчас мне лучше.

Конечно, когда ты уходишь с поля во время матча, то чувствуешь раздражение, но, к счастью, не случилось серьезной травмы, это был просто жесткий отбор. Хорошо, что в конечном счете мы одержали победу в матче», – сказал Коутиньо.

Стоит отметить, что футболист покинул поле уже на 13-й минуте встречи, его заменил Адам Лаллана. Матч 36-го тура Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Саутгемптон», состоится в воскресенье, 7 мая, в 15:30 по московскому времени.