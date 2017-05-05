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    Коутиньо поможет «Ливерпулю» в матче с «Саутгемптоном»

    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо готов принять участие в предстоящем матче с «Саутгемптоном». Напомним, что футболист получил травму в матче 35-го тура Премьер-лиги с «Уотфордом» (1:0).

    «Сейчас могу сказать, что чувствую себя нормально. Я получил повреждение в результате жесткого стыка. Сначала показалось, что травма серьезная из-за боли, но сейчас мне лучше.

    Конечно, когда ты уходишь с поля во время матча, то чувствуешь раздражение, но, к счастью, не случилось серьезной травмы, это был просто жесткий отбор. Хорошо, что в конечном счете мы одержали победу в матче», – сказал Коутиньо.

    Стоит отметить, что футболист покинул поле уже на 13-й минуте встречи, его заменил Адам Лаллана. Матч 36-го тура Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Саутгемптон», состоится в воскресенье, 7 мая, в 15:30 по московскому времени.

    Источник: Daily Mail

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    05.05.2017 09:52
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 5 мая 2017, 09:54

      чем?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      NAKENA > Barsuk52 7 мая 2017, 20:00

      а не чем!

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