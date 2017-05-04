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    «Фенербахче» за 10 миллионов намерен приобрести Коноплянку

    Нападающий «Шальке-04» Евгений Коноплянка во время летнего трансферного окна может стать игроком «Фенербахче». По информации источника, за трансфер 27-летнего украинца турецкий клуб готов заплатить 10 миллионов евро.

    Отметим, что Коноплянка выступает за «Шальке-04» на правах аренды. По ее окончании немецкий клуб выкупит футболиста и перепродаст.

    В нынешнем сезоне нападающий провел за клуб из Гельзенкирхена в Бундеслиге 16 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

    Источник: Bild

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    04.05.2017 23:12
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