«Фенербахче» за 10 миллионов намерен приобрести Коноплянку

Нападающий «Шальке-04» Евгений Коноплянка во время летнего трансферного окна может стать игроком «Фенербахче». По информации источника, за трансфер 27-летнего украинца турецкий клуб готов заплатить 10 миллионов евро.

Отметим, что Коноплянка выступает за «Шальке-04» на правах аренды. По ее окончании немецкий клуб выкупит футболиста и перепродаст.

В нынешнем сезоне нападающий провел за клуб из Гельзенкирхена в Бундеслиге 16 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.