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    Агент: «Зенит» не обращался в «Маккаби» по поводу Кьяртассона»

    Футбольный агент Олафур Гардарссон, представляющий интересы нападающего «Маккаби» из Тель-Авива Видара Кьяртассона, заявил, что «Зенит» не обращался к израильскому клубу по поводу трансфера футболиста.

    «На данный момент могу сказать, что «Зенит» не выходил ни на «Маккаби», ни на меня по поводу переговоров о трансфере Кьяртассона», – сказал Гардарссон.

    Напомним, ранее сообщалось, что сине-бело-голубые готовы заплатить за 27-летнего исландца 9 миллионов евро во время летнего трансферного окна.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    04.05.2017 21:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 5 мая 2017, 09:59

      Зачем он Зениту???

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    • ...
      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 4 мая 2017, 22:02

      Ну и славненько. Нап то нужен, но скорей всего не данный персонаж.

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