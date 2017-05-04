Агент: «Зенит» не обращался в «Маккаби» по поводу Кьяртассона»

Футбольный агент Олафур Гардарссон, представляющий интересы нападающего «Маккаби» из Тель-Авива Видара Кьяртассона, заявил, что «Зенит» не обращался к израильскому клубу по поводу трансфера футболиста.

«На данный момент могу сказать, что «Зенит» не выходил ни на «Маккаби», ни на меня по поводу переговоров о трансфере Кьяртассона», – сказал Гардарссон.

Напомним, ранее сообщалось, что сине-бело-голубые готовы заплатить за 27-летнего исландца 9 миллионов евро во время летнего трансферного окна.