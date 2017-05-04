Источник: «Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток вернуть Роналду

Издание Metro сообщило о том, что «Манчестер Юнайтед» работает над трансфером нападающего «Реала» Криштиану Роналду. В частности, в сделке заинтересован исполнительный директор клуба Эд Вудворд. Англичанин вступил в должность в июле 2013 года. В его компетенции входит трансферная политика клуба и кадровые решения. Вудворд известен расторжением контракта с Дэвидом Мойесом, приглашением Луи ван Гаала и покупкой Поля Погба.

По данным редакции, «МЮ» готов потратить на приобретение Роналду любые деньги. В то же время источник считает возвращение 32-го футболиста на «Олд Траффорд» маловероятным из-за высокой значимости португальца для «сливочных». В нынешнем сезоне действующий обладатель «Золотого мяча» забил 35 голов и отдал 12 точных передач в 41-й игре.

Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. Трансфер игрока в «Реал» за 93,4 миллиона евро установил новый мировой рекорд. В 2013 году Гарет Бэйл побил достижение, перейдя в «Реал» из «Тоттенхэма» за 100 миллионов. Три года спустя рекорд обновил переход Погба из «Ювентуса» в «МЮ» за 107 миллионов.