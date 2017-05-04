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    Источник: «Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток вернуть Роналду

    Издание Metro сообщило о том, что «Манчестер Юнайтед» работает над трансфером нападающего «Реала» Криштиану Роналду. В частности, в сделке заинтересован исполнительный директор клуба Эд Вудворд. Англичанин вступил в должность в июле 2013 года. В его компетенции входит трансферная политика клуба и кадровые решения. Вудворд известен расторжением контракта с Дэвидом Мойесом, приглашением Луи ван Гаала и покупкой Поля Погба.

    По данным редакции, «МЮ» готов потратить на приобретение Роналду любые деньги. В то же время источник считает возвращение 32-го футболиста на «Олд Траффорд» маловероятным из-за высокой значимости португальца для «сливочных». В нынешнем сезоне действующий обладатель «Золотого мяча» забил 35 голов и отдал 12 точных передач в 41-й игре.

    Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. Трансфер игрока в «Реал» за 93,4 миллиона евро установил новый мировой рекорд. В 2013 году Гарет Бэйл побил достижение, перейдя в «Реал» из «Тоттенхэма» за 100 миллионов. Три года спустя рекорд обновил переход Погба из «Ювентуса» в «МЮ» за 107 миллионов.

    Источник: Metro

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    04.05.2017 19:28
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 мая 2017, 21:59

      Это было бы настолько феноменально, что просто жесть! Пожалуй с этим может сравниться только возвращение САФа, но всё-таки таких эпичных сюжетов с возвращением игроков, гораздо меньше, чем тренеров. Поэтому возвращение Рона просто бы взорвало общественность так, что на маркетинге МЮ сразу бы отбил любые деньги на покупку Рона, легко удвоим и утроив эту сумму.

      0
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 5 мая 2017, 13:25

      он в англии уже не потянет

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 5 мая 2017, 11:59

      не пойдет он туда

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 5 мая 2017, 00:19

      ото шутники)))

      0
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 4 мая 2017, 21:38

      И Месси до кучи))

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 мая 2017, 20:34

      на самом деле норм покупка будет,если конечно будет,пару сезонов еще ощутимую пользу будет приносить,да и с продаж футболок много выручат

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 4 мая 2017, 20:17

      было бы красиво увидеть его возвращение, но думаю никто не отпустит

      0
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 4 мая 2017, 20:00

      Ой,не надо,не надо.Лучше молодого Белотти и Гризманв придачу

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 4 мая 2017, 19:57

      ему уже 30+ играть год-два осталось... не италия всё таки.. нахер он нужен?

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      Рейтинг: +11

      ShaMaN_27 > Cant Stop 5 мая 2017, 04:01

      Про Ибру так же говорили

      -1
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 4 мая 2017, 19:55

      Ой,не надо,не надо.Лучше молодого Белотти

      0
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