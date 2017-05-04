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  • Источник: «Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток вернуть Роналду

Источник: «Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток вернуть Роналду

4 мая 2017, 19:28
17

Издание Metro сообщило о том, что «Манчестер Юнайтед» работает над трансфером нападающего «Реала» Криштиану Роналду. В частности, в сделке заинтересован исполнительный директор клуба Эд Вудворд. Англичанин вступил в должность в июле 2013 года. В его компетенции входит трансферная политика клуба и кадровые решения. Вудворд известен расторжением контракта с Дэвидом Мойесом, приглашением Луи ван Гаала и покупкой Поля Погба.

По данным редакции, «МЮ» готов потратить на приобретение Роналду любые деньги. В то же время источник считает возвращение 32-го футболиста на «Олд Траффорд» маловероятным из-за высокой значимости португальца для «сливочных». В нынешнем сезоне действующий обладатель «Золотого мяча» забил 35 голов и отдал 12 точных передач в 41-й игре.

Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. Трансфер игрока в «Реал» за 93,4 миллиона евро установил новый мировой рекорд. В 2013 году Гарет Бэйл побил достижение, перейдя в «Реал» из «Тоттенхэма» за 100 миллионов. Три года спустя рекорд обновил переход Погба из «Ювентуса» в «МЮ» за 107 миллионов.

Источник: Metro
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Юнайтед Реал Роналду Криштиану
Комментарии (17)
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AZ
1493915645
заднеприводных не хватает манкунианцам... Решили назад забрать...
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_КоКоС_
1493916364
Интересно было бы посмотреть снова Роналду в МЮ...
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Alex Flash
1493917201
Ой,не надо,не надо.Лучше молодого Белотти и Гризманв придачу
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NEON-SM
1493918250
было бы красиво увидеть его возвращение, но думаю никто не отпустит
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Asbjorn
1493919283
на самом деле норм покупка будет,если конечно будет,пару сезонов еще ощутимую пользу будет приносить,да и с продаж футболок много выручат
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Gornostay
1493923130
И Месси до кучи))
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TY13R
1493932759
ото шутники)))
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Urry
1493974758
не пойдет он туда
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babenko1977
1493979932
он в англии уже не потянет
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ivanthebest
1494010788
Это было бы настолько феноменально, что просто жесть! Пожалуй с этим может сравниться только возвращение САФа, но всё-таки таких эпичных сюжетов с возвращением игроков, гораздо меньше, чем тренеров. Поэтому возвращение Рона просто бы взорвало общественность так, что на маркетинге МЮ сразу бы отбил любые деньги на покупку Рона, легко удвоим и утроив эту сумму.
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