Обамеянг будет зарабатывать в «ПСЖ» 14 миллионов в год

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг следующий сезон может начать в футболке «ПСЖ». Стороны близки к тому, чтобы в ближайшее время оформить переход официально.

Футболист провел встречу со спортивным директором парижского клуба Патриком Клюйвертом. Стороны обсудили все детали контракта. Стоит отметить, что после совершения данной сделки Обамеянг станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира, получая зарплату в размере 14 миллионов евро за сезон. Ранее сообщалось, что «Милан» предложил ему контракт на 7,5 миллионов евро. Соглашение Обамеянга с «Боруссией» рассчитано до середины 2020 года.

О подписании контракта с «ПСЖ» может быть официально объявлено после заключительного матча немецкой Бундеслиги между дортмундцами и «Айнтрахтом».