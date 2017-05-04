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    Обамеянг будет зарабатывать в «ПСЖ» 14 миллионов в год

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг следующий сезон может начать в футболке «ПСЖ». Стороны близки к тому, чтобы в ближайшее время оформить переход официально.

    Футболист провел встречу со спортивным директором парижского клуба Патриком Клюйвертом. Стороны обсудили все детали контракта. Стоит отметить, что после совершения данной сделки Обамеянг станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира, получая зарплату в размере 14 миллионов евро за сезон. Ранее сообщалось, что «Милан» предложил ему контракт на 7,5 миллионов евро. Соглашение Обамеянга с «Боруссией» рассчитано до середины 2020 года.

    О подписании контракта с «ПСЖ» может быть официально объявлено после заключительного матча немецкой Бундеслиги между дортмундцами и «Айнтрахтом».

    Источник: Bild

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    04.05.2017 07:10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 4 мая 2017, 09:25

      Ключевое слово в этой статье "может". Говоря проще, бабка надвое сказала.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 4 мая 2017, 09:10

      Странный переход, Дортмунд такая же по силе команда, как и ПСЖ, ничем не лучше и не хуже.Зачем ему туда переходить не понятно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Munez89 4 мая 2017, 10:01

      Бундеслига даже посильней будет если и перейдет только из за денег ну и Боруссии выгодно получат огромные бабки

      2
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      Рейтинг: +161

      gandyv 4 мая 2017, 08:07

      чудеса футбола. 14 млн. мир сходит с ума.

      0
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      Рейтинг: +20

      MGG 4 мая 2017, 08:04

      Ну все равно шаг вперед

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      Рейтинг: +23

      бардачок 4 мая 2017, 08:00

      Реал перебьет ПСЖ если посчитает что Обамеянг нужен им

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 4 мая 2017, 07:48

      Все таки ПСЖ а не Реал?

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