«Милан» предложит Обамеянгу контракт на 7,5 миллионов в год

Calciomercato со ссылкой на Gazzetto dello Sport сообщает о том, что главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла недоволен игрой форварда Карлоса Бакки и планирует приобрести нападающего «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга. По данным источника, итальянский клуб готов предложить габонцу контракт с годовой зарплатой в 7,5 миллионов евро.

Ранее «Бомбардир» писал о переговорах 27-летнего футболиста с «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Обамеянг забил 35 голов и отдал четыре результативные передачи в 41-м матче всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость на трансферном рынке в 65 миллионов евро.