Виталий Денисов: «В финале с тренерской задачей мы справились»

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов признался, что первый тайм финального матча Кубка России против «Урала» получился слишком нервозным. При этом футболист отметил, что столичная команда справилась с этим, выполним тренерские указания. Напомним, финальный матч Кубка России с «Уралом» закончился со счетом 2:0.

— Согласны, что «Локомотив» переиграл «Урал» на классе?

— Первый тайм у обеих команд получился нервозный. Заметно было, что все переживали и в основном играли от защиты. Плюс главный тренер делал акцент на контратаках «Урала». Было важно сыграть очень внимательно, чтобы не пропустить их быструю атаку. Сейчас можно с уверенностью сказать, что с тренерской задачей мы справились.

— «Урал» в предыдущем туре сыграл не основным составом, и благодаря этому большинству игроков удалось отдохнуть. При этом «Локомотив» выглядел свежее, особенно в концовке игры…

— Мне кажется, в финале физическая форма далеко не всегда играет решающую роль. Главное – желание и заряженность на победу.