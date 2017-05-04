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    Виталий Денисов: «В финале с тренерской задачей мы справились»

    Защитник «Локомотива» Виталий Денисов признался, что первый тайм финального матча Кубка России против «Урала» получился слишком нервозным. При этом футболист отметил, что столичная команда справилась с этим, выполним тренерские указания. Напомним, финальный матч Кубка России с «Уралом» закончился со счетом 2:0.

    — Согласны, что «Локомотив» переиграл «Урал» на классе?

    — Первый тайм у обеих команд получился нервозный. Заметно было, что все переживали и в основном играли от защиты. Плюс главный тренер делал акцент на контратаках «Урала». Было важно сыграть очень внимательно, чтобы не пропустить их быструю атаку. Сейчас можно с уверенностью сказать, что с тренерской задачей мы справились.

    — «Урал» в предыдущем туре сыграл не основным составом, и благодаря этому большинству игроков удалось отдохнуть. При этом «Локомотив» выглядел свежее, особенно в концовке игры…

    — Мне кажется, в финале физическая форма далеко не всегда играет решающую роль. Главное – желание и заряженность на победу.

    Источник: Известия

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    04.05.2017 06:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 4 мая 2017, 10:57

      Всякое хорошее гуляние кончается дракой.

      0
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 4 мая 2017, 10:03

      закупитесь теперь на европу!

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