Мбаппе считает, что «Монако» не хватило опыта в матче против «Ювентуса»

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе поделился эмоциями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:2). По мнению молодого форварда, французскому клубу не хватило опыта.

«Нам не хватило опыта, но главное – мы недостаточно хорошо реализовывали свои моменты. «Юве» из двух моментов выжал два гола. Мы же много создавали, но забить не смогли. Это хороший урок для нас. Он поможет нам стать сильнее», – заявил футболист.

Ответная встреча «Ювентус» – «Монако» состоится 9 мая.