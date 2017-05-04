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    Мбаппе считает, что «Монако» не хватило опыта в матче против «Ювентуса»

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе поделился эмоциями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:2). По мнению молодого форварда, французскому клубу не хватило опыта.

    «Нам не хватило опыта, но главное – мы недостаточно хорошо реализовывали свои моменты. «Юве» из двух моментов выжал два гола. Мы же много создавали, но забить не смогли. Это хороший урок для нас. Он поможет нам стать сильнее», – заявил футболист.

    Ответная встреча «Ювентус» – «Монако» состоится 9 мая.

    Источник: УЕФА

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    04.05.2017 01:11
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 4 мая 2017, 08:45

      Ювентус был сильнее

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1318

      Казак88 4 мая 2017, 05:45

      Узнали свой уровень

      -1
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