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    Аллегри: «Этот сезон может стать особенным для «Ювентуса»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Монако» (2:0). По словам специалиста, игра голкипера туринцев Джанлуиджи Буффона доказывает, что он лучшие вратарь в мире.

    «Поздравляю ребят, матч был непростой. «Монако» очень силен. Игроки этой команды очень техничны. Буффон сделал великолепный сейв при счете 0:0. В таких важных матчах Джиджи – лучший в мире. Но дело еще не сделано – в Турине «Монако» будет нечего терять. Этот сезон может стать для нас особенным», – сказал итальянец.

    Ответная встреча состоится 9 мая в Италии.

    Источник: УЕФА

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    04.05.2017 00:45
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 4 мая 2017, 05:13

      Удачи юве

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 4 мая 2017, 04:15

      Да , проиграть Реалу в финале ?!?!?! :-)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 > NEMETSRUS 4 мая 2017, 10:03

      Ой не знааай...Юве хорош в этом году! Если будет Реал-Ювентус, то нас ждёт шикарный финал)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS > mig28 4 мая 2017, 10:04

      согласен 100 %

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg > mig28 4 мая 2017, 11:14

      сомневаюсь) Юве в одну калитку разберет реал)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 4 мая 2017, 03:28

      Ну если победить в ЛЧ...То да.

      0
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      Рейтинг: +94

      RON72 4 мая 2017, 02:48

      Надеюсь дома также будет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 4 мая 2017, 00:49

      ещё второй матч

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha > qw3rty33 4 мая 2017, 10:11

      Тиффози Ювы, это не дохлые менегоки Монако. Они Барсу задавили в Турине, а лягушатникам и квакнуть не дадут. Шансов ноль.

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