Аллегри: «Этот сезон может стать особенным для «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Монако» (2:0). По словам специалиста, игра голкипера туринцев Джанлуиджи Буффона доказывает, что он лучшие вратарь в мире.

«Поздравляю ребят, матч был непростой. «Монако» очень силен. Игроки этой команды очень техничны. Буффон сделал великолепный сейв при счете 0:0. В таких важных матчах Джиджи – лучший в мире. Но дело еще не сделано – в Турине «Монако» будет нечего терять. Этот сезон может стать для нас особенным», – сказал итальянец.

Ответная встреча состоится 9 мая в Италии.