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    Моуринью: «Было бы здорово выиграть Лигу Европы»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги Европы против «Сельты». По словам специалиста, было бы здорово, если бы английский клуб победил в турнире.

    «Я не слишком много думаю о достижениях. Я знаю, что это единственный турнир, который «Манчестер Юнайтед» пока не выигрывал. Было бы здорово замкнуть круг и потом говорить: «Мы являемся клубом, который выиграл все турниры в футбольном мире». При стольких проблемах из-за травм это было бы отличное достижение для нас как для команды и позволило бы вернуться в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

    В турнире, где выступает столько команд, почти все участники на стадии плей-офф были одного уровня. «Сельта» добралась до полуфинала, и это говорит само за себя», – сказал Моуринью.

    Встреча состоится 4 мая и начнется в 22:05 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    03.05.2017 22:39
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 4 мая 2017, 09:35

      это шанс поиграть в ЛЧ , в следующем году, в АПЛ МЮ пролетает мимо лиги

      -1
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 4 мая 2017, 06:07

      Маур... лигу Европы здорово? Через 2 года скажешь было бы здорово выиграть РФПЛ )

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 4 мая 2017, 00:18

      Так выиграйте !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 4 мая 2017, 00:12

      не осилить

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 3 мая 2017, 23:34

      Проститутка когда челси забрал ле после лч ьы говорил эт не достижение и нечему радоваться

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      Рейтинг: +205

      Помпомпом 3 мая 2017, 23:00

      Во времена второго пришествия в Челси что-то он по-другому говорил
      – Я не хочу выигрывать Лигу Европы, – приводит слова Моуринью BBC Sport. – Это стало бы большим разочарованием для меня. Не хочу, чтобы мои игроки считали, что Лига Европы - турнир их уровня.
      16 ИЮЛЯ 2013

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Помпомпом 4 мая 2017, 09:44

      в то время ЛЕ не давала победителю путёвку в группу ЛЧ

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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 3 мая 2017, 22:51

      Смирился до Лиги Европы этот "Особенный"...

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Бомбардиръ 4 мая 2017, 19:21

      просто если бы победитель ле не получал путевку в лч он бы уже давно слил а так и 3 трофей и и попадание в лч в первый же сезон чего собственно от него и ждали

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