Моуринью: «Было бы здорово выиграть Лигу Европы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги Европы против «Сельты». По словам специалиста, было бы здорово, если бы английский клуб победил в турнире.

«Я не слишком много думаю о достижениях. Я знаю, что это единственный турнир, который «Манчестер Юнайтед» пока не выигрывал. Было бы здорово замкнуть круг и потом говорить: «Мы являемся клубом, который выиграл все турниры в футбольном мире». При стольких проблемах из-за травм это было бы отличное достижение для нас как для команды и позволило бы вернуться в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

В турнире, где выступает столько команд, почти все участники на стадии плей-офф были одного уровня. «Сельта» добралась до полуфинала, и это говорит само за себя», – сказал Моуринью.

Встреча состоится 4 мая и начнется в 22:05 по московскому времени.