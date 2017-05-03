Ван дер Сар: «Цель «Аякса» – выйти на уровень Лиги чемпионов»

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги Европы против «Лиона».

«Наша цель – выйти на уровень Лиги чемпионов. Мы пробовали это сделать несколько раз, но терпели неудачу. Возможно, у нас получиться добиться успеха в Лиге Европы. Было бы здорово снова взять трофей на евроарене спустя четверть века. Если окажемся в финале – это будет фантастика. Но для этого нужно одолеть «Лион», – сказал функционер.

Встреча начнется в 19:45 по московскому времени.