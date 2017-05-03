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    Ван дер Сар: «Цель «Аякса» – выйти на уровень Лиги чемпионов»

    Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги Европы против «Лиона».

    «Наша цель – выйти на уровень Лиги чемпионов. Мы пробовали это сделать несколько раз, но терпели неудачу. Возможно, у нас получиться добиться успеха в Лиге Европы. Было бы здорово снова взять трофей на евроарене спустя четверть века. Если окажемся в финале – это будет фантастика. Но для этого нужно одолеть «Лион», – сказал функционер.

    Встреча начнется в 19:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    03.05.2017 19:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +490

      andruhs 3 мая 2017, 21:36

      Аяксу спасибо за хороший футбол. И больше добавить нечего ))) Порадовали игрой !!

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