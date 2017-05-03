Рой Кин: «Позор, когда такие клубы, как «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», празднуют попадание в четверку»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин выразил мнение, что такие большие клубы, как «красные дьяволы» и «Ливерпуль», не должны праздновать попадание в топ-четыре АПЛ, а выигрывать трофеи.

«Когда я вижу, когда такие клубы, как «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», празднуют попадание в четверку, меня реально передергивает. Как вы считаете, будет ли «Барселона» или «Реал» праздновать попадание в четверку? Давайте возьмем себя в руки – речь идет о трофеях.

Люди говорят о попадание в топ-четыре из-за финансовой составляющей. Это здорово для «Лестера», но для больших команд это позор», – сказал Кин.

На данный момент «Ливерпуль» занимает в турнирной таблице чемпионата Англии третье место, «Манчестер Юнайтед» – пятое.