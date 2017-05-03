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    Рой Кин: «Позор, когда такие клубы, как «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», празднуют попадание в четверку»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин выразил мнение, что такие большие клубы, как «красные дьяволы» и «Ливерпуль», не должны праздновать попадание в топ-четыре АПЛ, а выигрывать трофеи.

    «Когда я вижу, когда такие клубы, как «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», празднуют попадание в четверку, меня реально передергивает. Как вы считаете, будет ли «Барселона» или «Реал» праздновать попадание в четверку? Давайте возьмем себя в руки – речь идет о трофеях.

    Люди говорят о попадание в топ-четыре из-за финансовой составляющей. Это здорово для «Лестера», но для больших команд это позор», – сказал Кин.

    На данный момент «Ливерпуль» занимает в турнирной таблице чемпионата Англии третье место, «Манчестер Юнайтед» – пятое.

    Источник: Goal.com

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    03.05.2017 17:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 5 мая 2017, 12:08

      Времена меняются, Рой

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 3 мая 2017, 20:28

      а кто празднует то Рой????как обычно ляпнет не подумав)))ты был хорошим игроком,но твоем мнение в роли эксперта или как критика никому не интересно и не несет под собой никаких аргументов и фактов,просто пустые слова!так что молчал бы лучше и не позорил ни себя ни клуб!

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      Рейтинг: +37

      KEnZO_RUS 3 мая 2017, 17:15

      А кто сказал, что они празднуют? В МЮ вообще в данный момент перестройка идет

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > KEnZO_RUS 3 мая 2017, 20:29

      да от него после карьеры игрока еще разумных фраз не исходило ни разу,бредит и все)))

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