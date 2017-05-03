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    Кверквелия хочет остаться в «Локомотиве» и выиграть с командой РФПЛ в следующем году

    Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия после победы в финале Кубка России над «Уралом» (2:0) дал понять, что намерен остаться в московском клубе. Грузинский футболист подчеркнул, что в следующем сезоне РФПЛ железнодорожники могут побороться за чемпионство.

    Напомним, что Кверквелия выступает за «Локомотив» на правах аренды из «Рубина».

    «Я очень счастлив победе «Локомотива» в Кубке России. Это великолепные эмоции. Пожалуй, самые яркие в моей карьере. Не зря в межсезонье я решился на аренду. У нас великолепный коллектив.

    Я очень хочу остаться на следующий год и бороться с командой за победу. Для этого у нас все есть. Отличные игроки, тренер и руководство! Поздравляю всех болельщиков «Локомотива», которые нас поддерживали, гнали вперед весь матч», — заявил Кверквелия.

    Источник: Известия

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    03.05.2017 07:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 мая 2017, 13:12

      Ну мечтать не вредно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 3 мая 2017, 08:26

      особенно с такой игрой, какую он демонстрировал с цск

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 3 мая 2017, 08:22

      с чемпионством конечно загнул, попадете в следующем сезоне в ЛЕ через чемпионат это будет уже успех! а о чемпионстве пока рано команде думать... игра очень сырая, но она появляется!

      1
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