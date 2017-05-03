Кверквелия хочет остаться в «Локомотиве» и выиграть с командой РФПЛ в следующем году

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия после победы в финале Кубка России над «Уралом» (2:0) дал понять, что намерен остаться в московском клубе. Грузинский футболист подчеркнул, что в следующем сезоне РФПЛ железнодорожники могут побороться за чемпионство.

Напомним, что Кверквелия выступает за «Локомотив» на правах аренды из «Рубина».

«Я очень счастлив победе «Локомотива» в Кубке России. Это великолепные эмоции. Пожалуй, самые яркие в моей карьере. Не зря в межсезонье я решился на аренду. У нас великолепный коллектив.

Я очень хочу остаться на следующий год и бороться с командой за победу. Для этого у нас все есть. Отличные игроки, тренер и руководство! Поздравляю всех болельщиков «Локомотива», которые нас поддерживали, гнали вперед весь матч», — заявил Кверквелия.