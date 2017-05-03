Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Акинфеев: «Когда за твоей спиной стена из раздраженных болельщиков, ты понимаешь, что чего-то стоишь в жизни»

    Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к критике со стороны болельщиков. Вратарь подчеркнул, что в последнее стал слышать от фанатов много нелицеприятных вещей.

    «Сейчас же трибуны к вратарю стали очень близко. И ты столько всякого про себя слышишь. И про себя, и про родителей, и про семью, и про жену. И ты даже не думаешь про себя: «За что?» Я никогда этот вопрос не задавал и не задаю. Просто понимаешь, что это – болото. Трясина, из которой хочется побыстрее вылезти. А голосов все больше – и ты осознаешь, что это уже никакой не праздник и тебе хочется побыстрее, чтобы 90-я минута наступила и уехать побыстрее отсюда.

    Потому что ты не понимаешь больше людей – они не болеют за свою команду, они болеют лично против меня. Это не закаляет, я просто, видно, поднадоел всем. И это, наверное, хорошо. Потому что когда у тебя за спиной эта стена из раздраженных болельщиков, ты понимаешь, что чего-то стоишь в жизни», – приводит слова Акинфеева rollingstone.ru.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Акинфеев провел 25 матчей, в которых пропустил 16 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.05.2017 07:36
    Рекомендуем
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 3 мая 2017, 22:55

      аахахах интересно он апл смотрел , там в каждой игре есть кадры где балелы орут на игроков противников , вот клоун высокомерный , играть может только в нашем чемпике выходишь на нормальные турниры сразу бабочек пускаешь , похоже тебе надо чтоб всегда фанаты орали на тебя только ты этого не понял

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5879

      Павелий 3 мая 2017, 18:08

      50% болельщиков Зенита - именно такие. Я живу в Питере и говорю об этом не голословно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2119

      OldenVad 3 мая 2017, 16:23

      Был, на стадионе 30 го. Фанаты цска действительно вели себя не адекватно. Поражение своей команды отчасти на их совести.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      plehanov6 3 мая 2017, 15:57

      Акинфеев вроде хочет сделать правильные выводы, но ума не хватает! Осмотрись вокруг. Ты же даже к своим относишься высокомерно(как пуп земли), что ты от соперников-то ждешь?! Задумайся... Может и люди к тебе потянуться.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5879

      Павелий > plehanov6 3 мая 2017, 18:09

      Да, за слова Веллитону "Я тебя вы..у!" Акинфеев даже карточки не получил.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 мая 2017, 15:32

      Как бы ни играл Акинфеев, как бы его ни хвалили, но на лице у него всегда раздражение. Теперь ясно, он ждёт 90 минуты. Толпе болельщиков рядом с ним великим и брезгливым нет места

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 мая 2017, 14:16

      Игорь, ты первый и болельщики ПФК ЦСКА всегда за тебя. А тот кто орет против
      тебя, да еще с оскорблениями в твою сторону и сторону твоей семьи не обращай
      на уродов внимания. Мы тебя уважаем и любим. Счастья тебе большого. Успехов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 3 мая 2017, 13:50

      А потому что Игорь, надо было тебе в Европу уезжать, когда звали и когда тобой ещё интересовались, но ты выбрал деньги , поэтому получай свою зарплату и не сетуй на свою нелёгкую жизнь, я думаю она очень хорошо окупается!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 3 мая 2017, 12:34

      Хрен знает за что его их же вираж поливает, он один из лучших каждый матч, да и по поведению не Кокоша вроде! Ну а про жену, мать и детей...это вообще писец!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +244

      007abdul007 > filosof sparty 3 мая 2017, 12:52

      Так он про фанов гостей наверное, на фанке ЦСКА Акинфеева никто оскорблять не будет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +244

      007abdul007 > sssrspartak 3 мая 2017, 13:57

      Сомневаюсь, так как сам хожу на все матчи и единственный кого не любят фаны ЦСКА из своего это Овчинников

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > 007abdul007 3 мая 2017, 15:54

      Прочитай внимательно, он про СВОИХ пишет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 3 мая 2017, 12:22

      Ну уходи тогда.. Незаменимых нет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > mihail200606 3 мая 2017, 14:04

      Мечта придурка.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      LINED 3 мая 2017, 12:12

      А ведь действительно, большинтво сидячих на этом сайте, не будут радоваться рекордам Акинфеева, даже если он в ЛЧ станет самым малопропускающим вратарем. Но будут радоваться любим антирекордам, несмотря на их незначимость. Те кто так делают, просто завидуют.. Смиритесь с тем, что ваше обливаение дерьмом футболистов - никому ненужная пое**нь, максимум, что вы получите - это увиличение вашего рейтинга от таких же завистников, как и вы! И это касается не только Акинфеева, почти каждого игрока нашей сборной пытаются зачмырить, но мало тех, кто пытается поддержать их.. И это обидно

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11