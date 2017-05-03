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  • Акинфеев: «Когда за твоей спиной стена из раздраженных болельщиков, ты понимаешь, что чего-то стоишь в жизни»

Акинфеев: «Когда за твоей спиной стена из раздраженных болельщиков, ты понимаешь, что чего-то стоишь в жизни»

3 мая 2017, 07:36
28

Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к критике со стороны болельщиков. Вратарь подчеркнул, что в последнее стал слышать от фанатов много нелицеприятных вещей.

«Сейчас же трибуны к вратарю стали очень близко. И ты столько всякого про себя слышишь. И про себя, и про родителей, и про семью, и про жену. И ты даже не думаешь про себя: «За что?» Я никогда этот вопрос не задавал и не задаю. Просто понимаешь, что это – болото. Трясина, из которой хочется побыстрее вылезти. А голосов все больше – и ты осознаешь, что это уже никакой не праздник и тебе хочется побыстрее, чтобы 90-я минута наступила и уехать побыстрее отсюда.

Потому что ты не понимаешь больше людей – они не болеют за свою команду, они болеют лично против меня. Это не закаляет, я просто, видно, поднадоел всем. И это, наверное, хорошо. Потому что когда у тебя за спиной эта стена из раздраженных болельщиков, ты понимаешь, что чего-то стоишь в жизни», – приводит слова Акинфеева rollingstone.ru.

В нынешнем сезоне чемпионата России Акинфеев провел 25 матчей, в которых пропустил 16 голов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (28)
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Каратель помойников
1493789618
чем думал человек?остаётся только догадываться...
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zubr252
1493789636
Ты давно ничего не стоишь
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egrrr
1493790131
Делает свою работу и молодец! Болтать не его работа!
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Asbjorn
1493790761
Гарик очень высокого мнения о себе,не его одного матерят
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ArReal
1493791537
А когда ты вспоминаешь какой у тебя рекорд по пропущенным в Лиги Чемпионов....то ты понимаешь чего стоишь конкретно ТЫ!!!
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Axe111
1493791588
дырявый книгорь
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семёнычев
1493792290
К Первым всегда особые требования и особый спрос... Ну и отношение особое,одни ругают,потому что завидуют,другие ругают,потому что хотят большего... Не плачь,Игорёк, пока ты первый,так оно и будет..
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Обер-КанцлерЪ
1493793518
Бедняжка, как же ему тяжело живётся! Давайте пожалеем несчастного!
Шёл бы на завод гайки крутить или вагоны разгружать, если руки не из плеч, там болельщиков нет. Но он героически продолжает укреплять супер-рекорд и получать миллионы долларов ! Человечище!
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mihail200606
1493803350
Ну уходи тогда.. Незаменимых нет.
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filosof sparty
1493804069
Хрен знает за что его их же вираж поливает, он один из лучших каждый матч, да и по поведению не Кокоша вроде! Ну а про жену, мать и детей...это вообще писец!!!
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