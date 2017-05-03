Акинфеев: «Когда за твоей спиной стена из раздраженных болельщиков, ты понимаешь, что чего-то стоишь в жизни»

Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к критике со стороны болельщиков. Вратарь подчеркнул, что в последнее стал слышать от фанатов много нелицеприятных вещей.

«Сейчас же трибуны к вратарю стали очень близко. И ты столько всякого про себя слышишь. И про себя, и про родителей, и про семью, и про жену. И ты даже не думаешь про себя: «За что?» Я никогда этот вопрос не задавал и не задаю. Просто понимаешь, что это – болото. Трясина, из которой хочется побыстрее вылезти. А голосов все больше – и ты осознаешь, что это уже никакой не праздник и тебе хочется побыстрее, чтобы 90-я минута наступила и уехать побыстрее отсюда.

Потому что ты не понимаешь больше людей – они не болеют за свою команду, они болеют лично против меня. Это не закаляет, я просто, видно, поднадоел всем. И это, наверное, хорошо. Потому что когда у тебя за спиной эта стена из раздраженных болельщиков, ты понимаешь, что чего-то стоишь в жизни», – приводит слова Акинфеева rollingstone.ru.

В нынешнем сезоне чемпионата России Акинфеев провел 25 матчей, в которых пропустил 16 голов.