Данни: «Спартак» в этом году – обычная команда, просто им часто везло»

Полузащитник «Зенита» Данни не считает нынешний «Спартак» самым сильным из тех, который он видел за время своего пребывания в России. По словам португальца, результатом лидерства красно-белых в нынешнем сезоне, в основном, является везение.

– Нынешний «Спартак» – сильнейший из тех, что вы видели?

– Нет. Им очень часто везло по ходу сезона. Они выиграли очень много матчей на последних минутах. Если тебе так везет, то ты просто обязан выигрывать чемпионат. «Спартак» в этом году – обычная команда.

– У «Зенита» осталось четыре игры. Вы уверены, что «Зенит» будет на второй строчке вечером 21 мая?

– Я надеюсь. У нас четыре финала, мы должны просто выиграть эти матчи. Это будут непростые игры, потому что кто-то из соперников борется за место в Лиге Европы, кто-то – за выживание. Но мы – «Зенит», мой друг. Мы должны выиграть оставшиеся матчи.

После 26-ти туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая идущий на второй строчке «Зенит» на восемь очков.