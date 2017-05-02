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  • Данни: «Спартак» в этом году – обычная команда, просто им часто везло»

Данни: «Спартак» в этом году – обычная команда, просто им часто везло»

2 мая 2017, 17:38
64

Полузащитник «Зенита» Данни не считает нынешний «Спартак» самым сильным из тех, который он видел за время своего пребывания в России. По словам португальца, результатом лидерства красно-белых в нынешнем сезоне, в основном, является везение.

– Нынешний «Спартак» – сильнейший из тех, что вы видели?

– Нет. Им очень часто везло по ходу сезона. Они выиграли очень много матчей на последних минутах. Если тебе так везет, то ты просто обязан выигрывать чемпионат. «Спартак» в этом году – обычная команда.

– У «Зенита» осталось четыре игры. Вы уверены, что «Зенит» будет на второй строчке вечером 21 мая?

– Я надеюсь. У нас четыре финала, мы должны просто выиграть эти матчи. Это будут непростые игры, потому что кто-то из соперников борется за место в Лиге Европы, кто-то – за выживание. Но мы – «Зенит», мой друг. Мы должны выиграть оставшиеся матчи.

После 26-ти туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая идущий на второй строчке «Зенит» на восемь очков.

Источник: Fontanka.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Данни
Комментарии (64)
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nik55
1493738372
Данни---не ной как румын
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ufos73
1493738664
Если бы Спартаку так же помогали судьи, как бомжам, то он и ЛЧ бы выиграл, не тока чемп )))
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SEREGA 64
1493738749
ПОМОЛЧАЛ БЫ КОМАНДА НЫТИКОВ У САМИХ ЕСЛИ БЫ НЕ СУДЬИ И КРАСНОДАР БЫ ДОГНАЛ ДАВНО ВО КОМАНДА ЧТО ТРЕНЕР ЧТО ИГРОКИ НЕ ЗРЯ КОМАНДА ВОРОВСКОЙ ВЛАСТЬ
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turist82
1493738835
Да уж дзюбе красиво хлебало заткнули )) лучшим образом
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NEON-SM
1493739040
ой ну фу, сразу чувствуется язвительная сволочь, нормальные футболисты признают и говорят заслуженно, с победой, вы достойны, а эта тварь ещё гнильца своего подкидывает, судейская команда, народный позор, на вас в этом году противно смотреть, и один соперник, ни цска, ни ростов ни разу такого не сказали. Данни снял футболку когда радовался от радости гола в ворота Томи))) второго, непобедного. Лучше посмотри как Спартак будет разносить Томь и как радуются голам не самым сильным соперникам, идиот
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Mahone
1493744877
Дорогой Данни-так не бывает,везет три тура,,а весь сезон? это класс команды,желание и терпение
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Lamantyn
1493745648
Везет тому кто везет!!! и если Спартак обычная, то кто такие тогда Зенит в этом сезоне?..)))
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oyabun
1493747273
Данни - уважаю как футболиста, но пожалуйста, не скатывайся на уровень Дзюбишки в своих высказываниях. Не становись на один уровень с ним.
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slavа0508
1493752661
Луческу походу всех научил ныть,,кроме Дзюбы тот и до Луческу умел
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ВЛАДИВОСТОК
1493760534
Я как не болельщик Спартака ................напишу так..........этот клуб не может быть обычной командой........один Фёдор Фёдорович Черенков стоит того что бы не взирая на то за кого ты болеешь .....преклонить перед этим клубом колено.....это моё мнение......Мой Отец , плакал после матча с ЦСКА..........Он столько лет ждал и это 100% факт ПОБЕДЫ В Чемпионате............
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