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    Данни: «Спартак» в этом году – обычная команда, просто им часто везло»

    Полузащитник «Зенита» Данни не считает нынешний «Спартак» самым сильным из тех, который он видел за время своего пребывания в России. По словам португальца, результатом лидерства красно-белых в нынешнем сезоне, в основном, является везение.

    – Нынешний «Спартак» – сильнейший из тех, что вы видели?

    – Нет. Им очень часто везло по ходу сезона. Они выиграли очень много матчей на последних минутах. Если тебе так везет, то ты просто обязан выигрывать чемпионат. «Спартак» в этом году – обычная команда.

    – У «Зенита» осталось четыре игры. Вы уверены, что «Зенит» будет на второй строчке вечером 21 мая?

    – Я надеюсь. У нас четыре финала, мы должны просто выиграть эти матчи. Это будут непростые игры, потому что кто-то из соперников борется за место в Лиге Европы, кто-то – за выживание. Но мы – «Зенит», мой друг. Мы должны выиграть оставшиеся матчи.

    После 26-ти туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая идущий на второй строчке «Зенит» на восемь очков.

    Источник: Fontanka.ru

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    02.05.2017 17:38
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    Комментарии63
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 3 мая 2017, 22:18

      - Данни, будь ты мужиком!, не оправдывай свою "импотенцию" чьей-то реальной потенцией!)...принимай "виагру") и тренируйся до 7-го пота!, и тогда может быть ты станешь обычным игроком в обычной команде, с оттенком чемпиона!, а главное - больше работай не языком, а ногами и головой!!!

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 3 мая 2017, 21:53

      Всем привет!, кто подскажет - как пройти на "открытие арену" по электронному билету!? всем заранее спасибо!

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      Рейтинг: +5879

      Павелий 3 мая 2017, 17:50

      Данни, обычный игрок, даже скорее игрочишка. Иногда ему везёт, как с контрактом от Газпрома, но чаще мозгов хватает только для того, чтобы в позе собачки мочиться на угловой флажок. Желаю лично ему опуститься как можно ниже в турнирной таблице. Может, поумнеет.

      1
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      Рейтинг: +37

      KEnZO_RUS 3 мая 2017, 14:36

      Наверно Луческу тренирует не как играть в футбол, а как правильно поплакаться на весь мир

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 3 мая 2017, 13:22

      1. Спартак в этом году совсем другой Спартак - сильный, идущий с большим отрывом от остальных и оказывающий самую интересную игру. Запас очков обалденный. Уже поэтому его нельзя хаять.
      2. Спартак имеет 4 поражения. Одно от Ростова по делу (Ростов достойно смотрелся в Европе), остальные по недоразумению (не выеживайся). Зато "записных" чемпионов он крыл как бык овечку.
      3. Данни, где Спартак и где твой Зенит? О везении даже не говори, тут разницу в классе обсуждать надо.

      3
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 3 мая 2017, 12:22

      ну кто то мог заметить что зенит посыпался когда данни выздоровел , так что не стоит этому недоигроку уже высказываться

      2
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      Рейтинг: +160

      Varnes 3 мая 2017, 08:31

      Нет Мигель, ты не прав.
      Спартак в этом сезоне просто лучше нас играет и дело не в везении.
      А что нам остается, второе место в этом сезоне и успешный выход минимум в 1/8 в сезоне 2017/2018 Лиги Чемпионов. Ну а в следующем году - обновление команды и место не ниже 2-го.

      6
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 3 мая 2017, 00:28

      Я как не болельщик Спартака ................напишу так..........этот клуб не может быть обычной командой........один Фёдор Фёдорович Черенков стоит того что бы не взирая на то за кого ты болеешь .....преклонить перед этим клубом колено.....это моё мнение......Мой Отец , плакал после матча с ЦСКА..........Он столько лет ждал и это 100% факт ПОБЕДЫ В Чемпионате............

      10
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 2 мая 2017, 23:33

      Зенит - необычная команда. Несмотря на множество левых пенальти, везения не хватает.

      4
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      Рейтинг: +1433

      moskowcity-petrv 2 мая 2017, 23:21

      Необычная команда зенит,проиграла чемпионскую гонку обычной Команде Спартак

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