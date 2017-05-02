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    Карасев обслужит полуфинальный матч Лиги Европы «Сельта» – «Манчестер Юнайтед»

    Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым получила назначение на первый поединок 1/2 финала Лиги Европы между «Сельтой» и «Манчестер Юнайтед».

    Судьями на линии выступят Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Помощниками за воротами будут Сергей Лапочкин и Сергей Иванов. В качестве четвертого рефери будет работать Игорь Демешко.

    В нынешнем сезоне Карасев уже работал на одной встрече данного турнира: на стадии четвертьфинала россиянин обслуживал поединок «Аякс»«Шальке» (2:0).

    Игра «Сельта» – «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 4 мая. Начало – в 22:05 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    02.05.2017 15:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1267

      Sky Spartak 3 мая 2017, 20:35

      Судить полуфинал Евро Кубка это круто !!! Блин вот смотрю Аякс-Лион и понимаю,что Ростов прошел бы обоих..

      1
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      Рейтинг: +490

      andruhs > Sky Spartak 3 мая 2017, 21:46

      А Аякс и Ростов тут похожи. Ни звезд, ни денег, а игра доставляет радость для болельщиков. Обоим респект.


      1
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      Рейтинг: +571

      levon_man 2 мая 2017, 18:04

      Удачи и ему и дьяволам

      1
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      Рейтинг: +10

      Aleks2505 2 мая 2017, 17:24

      удачи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +722

      Urry 2 мая 2017, 17:03

      удачи ему, чтоб не облажался

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 2 мая 2017, 16:57

      пипец, то оренбург анжи, то сельта манчестер, а на дерби безбородова почему-то

      2
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 2 мая 2017, 16:30

      бля не видать ему финала)

      0
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 2 мая 2017, 16:17

      Можно поставить на удаление в матче !

      0
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      Рейтинг: +73

      Roman Viktorovich 2 мая 2017, 15:51

      Удачи Сергею!Большая ответственность, стадия то серьезная!Приятно все таки, что наших арбитров, высоко ценят в европе! Хотя работа их оставляет желать лучшего, впрочем, это не только наших арбитров касается.

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