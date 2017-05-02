Карасев обслужит полуфинальный матч Лиги Европы «Сельта» – «Манчестер Юнайтед»

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым получила назначение на первый поединок 1/2 финала Лиги Европы между «Сельтой» и «Манчестер Юнайтед».

Судьями на линии выступят Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Помощниками за воротами будут Сергей Лапочкин и Сергей Иванов. В качестве четвертого рефери будет работать Игорь Демешко.

В нынешнем сезоне Карасев уже работал на одной встрече данного турнира: на стадии четвертьфинала россиянин обслуживал поединок «Аякс» – «Шальке» (2:0).

Игра «Сельта» – «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 4 мая. Начало – в 22:05 по московскому времени.