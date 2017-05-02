Силва может сменить Санту у руля «Порту»

Как сообщает Observador, главный тренер «Халл Сити» Марку Силва является претендентом на то, чтобы возглавить «Порту». Сообщается, что нынешний наставник «драконов» Нуну Эшпириту Санту покинет клуб, если не сможет привести его к победе в Примейре.

При этом отмечается, что в соглашении Силвы с «тиграми» включен пункт о возможном его расторжении по завершении нынешнего сезона.

За три тура окончания чемпионата Португалии «Порту» занимает второе место, отставая от «Бенфики» на три очка.