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  • Будогосский – об обращении «Краснодара»: «Впечатление, что при возникновении проблемы в клубе появляются такие публикации эпистолярного жанра»

Будогосский – об обращении «Краснодара»: «Впечатление, что при возникновении проблемы в клубе появляются такие публикации эпистолярного жанра»

2 мая 2017, 14:26
8

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал заявление «Краснодара», в котором «быки» высказали недовольство относительно работы арбитров в двух последних домашних матчах РФПЛ с «Арсеналом» (2:0) и «Анжи» (0:0), а также выступили за введение системы видеоповторов на своем стадионе со следующего сезона.

– Честно говоря, у нас сейчас есть проблема другая – получил травму Саша Егоров. Пока, к сожалению, неизвестно, во что это выльется.

– То есть он не будет судить концовку чемпионата?

– Трудно сказать. Он позвонил, идет на обследование.

– Ближайшие туры судить не будет?

– Нет, к сожалению. У него с рукой проблемы. Когда работал резервным, с трудом поднимал табличку.

– Как реагируете на заявление «Краснодара» – в частности, на посыл о том, что матчи «быков» судит рефери из Ростова?

– Уже не раз говорил о том, что доверяю всем судьям. У нас есть положение, что судья ФИФА может судить матчи местной команды с какой-либо другой. У меня нет оснований кого-то подозревать и не доверять. Для нас ничего нового в написанном в заявлении нет – мы эти моменты или рассматривали, или будем рассматривать. Если судьи ошиблись, рассмотрим в соответствии с нормативными документами на контрольно-квалификационной комиссии.

– «Краснодар» призвал другие клубы, если цитировать не дословно, не работать с судьями. О чем это говорит?

– Трудно сказать, как толковать эту фразу – в каком контексте. Я доверяю всем судьям, которые у нас в обойме. И хочется верить, что нравственная сторона этих людей на должном уровне. Не время и не место выступать с подобными заявлениями. Создается впечатление, что, когда появляется проблема в клубе, появляются такие публикации эпистолярного жанра. Отношусь к ним спокойно, это право клуба.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Будогосский Андрей
Комментарии (8)
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Диктор
1493725164
Скотина ты Будогорский слепого из себя строишь.
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BAIv
1493725264
московских судей как комаров , а их ставят судить масковские команды с другими... буда брехун... Краснодару жаловаться не на что в матче с Анжи.. Феди в овес не фиг лезть было (когда забил), а так на самих себя.....
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Krasnodar 123
1493725456
Проблемы в ФК Краснодар конечно есть, в первую очередь так называемый главный тренер! Но и ты дружок не рисуй все розовыми красками, что в судействе все хорошо и ты судьям доверяешь --- попахивает круговой порукой и очковтирательством!
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turist82
1493725751
Конечно пенальти чистейший был. судья неправ...мягко говоря. Но ныть повода не вижу - забейте еще дважды и никакой судья победить не помешает
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vgarakh
1493731993
Ну а Ростов - Амкар судили краснодарские ребята, включая инспектора матча, ассистента главного судьи и резервного арбитра, так, что Ростову тоже письмо протестное писать?
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kanav67
1493734321
Судя по всему Будогосский в доле, если доверяет Еськову после игры Зенита с Уралом, Вилкову. который дал пенальти в Оренбурге за симуляцию Жирокова и после множества других эпизодов, свидетельствующих о "бескорыстности" судей.
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Popularov
1493738548
Андрей Будогосский: "Заявление "Краснодара" о судействе в РФПЛ дестабилизирует ситуацию". А разве массовое скандальное судейство, в этом и в прошлом сезоне, не дестабилизирует ситуацию в российском чемпионате! Отвратительное судейство уже давно ДЕСТАБИЛИЗИРУЕТ обстановку в обществе и вызывает СПРАВЕДЛИВОЕ общественное возмущение! Доколе этот судейский БЕСПРЕДЕЛ имени Будогосского будет твориться на наших стадионах??? НЕ ВЕРЬТЕ Будогосскому! Будогосский обманывает ОБЩЕСТВЕННОСТЬ! Будогосский ОПРАВДЫВАЕТ и выгораживает СКАНДАЛЬНЫХ судей, вместо того, чтобы их, по справедливости, отлучать от судейства до конца сезона! Судейские СКАНДАЛЫ захлестнули наш чемпионат и судейская коррупция побила все рекорды, а Будогосский оправдывает судей, их произвол и предлагает НЕАДЕКВАТНЫЕ меры! Судей НАДО КАРАТЬ БЕСПОЩАДНО за судейский произвол и судейские СКАНДАЛЫ! Общественность и болельщики справедливо ВОЗМУЩЕНЫ таким судейским произволом имени Будогосского и чиновников РФС, а Будогосский предлагает не обращать внимание на скандылы и несёт АХИНЕЮ! Именно Будогосский, Бутенко, Баскаков и чиновники РФС виновны и несут ПРЯМУЮ ответственность за все судейские СКАНДАЛЫ в нашем судействе! Пока судей не будут наказывать по справедливости за их СКАНДАЛЬНЫЕ судейства, до тех пор КРИМИНАЛ в судействе будет править КРИМИНАЛЬНЫМ баллом! Общественность имеет ПОЛНОЕ право выражать своё возмущение на судейский ПРОИЗВОЛ российских арбитров! Только объединив усилия общественности мы сможем добиться наказания арбитров за все судейские скандалы и ПРОИЗВОЛ в этом и в прошлом сезоне! Будогосский! Хватит нести АХИНЕЮ! Много делается в России для развития футбола, а БЕЗОБРАЗНОЕ судейство имени Будогосского ПЕРЕЧЁРКИВАЕТ все старания! Судейство Еськова, Вилкова, Безбородова, Егорова, Сельдякова, Иванова, Николаева, Карасёва - вам ещё одни примеры из ТЫСЯЧИ косяков российских арбитров и их КРЁСТНОГО отца - БЕССОВЕСТНОГО и СКАНДАЛЬНОГО судейства Будогосского, который, всеми НЕПРАВДАМИ, ОПРАВДЫВАЕТ этот судейский БЕСПРЕДЕЛ этих и других оскандалившихся судей!!! Надо ГНАТЬ Бутенко, Будогосского, Баскакова из судейства и ставить НЕ ЗАПЯТНАВШИХ себя людей! Будогосского, с его подельниками, ПОРА давно гнать из судейства, и не надо было его назначать! Будогосский полностью ПРОФНЕПРИГОДЕН для руководства судейским корпусом! Полностью и НЕ СООТВЕТСТВУЕТ! Почти все победы Спартака этом сезоне - УРОДЛИВЫЕ! СКАНДАЛЬНЫЕ! ТУХЛЫЕ! Спартак "успешно", с помощью судейских СКАНДАЛОВ, не заслуженно занимает первое место. Лукойловские ДЕНЕГ не жалеют, а арбитры из кожи вон лезут и пользуются моментом федуновской коррупционной "истины"! У кого много денег, тот себе это может позволить и безнаказанно - на ТУХЛЫХ победах мостить себе дорогу в чемпионский АД. Российские арбитры хоть ЧЁРТА лысого засудят, только ПЛАТИ! И находятся те, кто платит и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ в пользу Спартака. Спартак НЕ ДОСТОИН первого места в чемпионате! Но Бог шельму метит и сделает выводы! Это ТУХЛЫЕ победы Зенита и Спартака имени скандального арбитра Еськова! Уралу не везёт ДВАЖДЫ по вине СКАНДАЛЬНОГО судейства Еськова, что с Зенитом, что со Спартаком! Еськов КРИМИНАЛЬНО постарался, конечно НЕ БЕСПЛАТНО, по просьбам газпромовских "зайцев" и уважил просьбы лукойловских "зайцев", тоже не бесплатно! Бесплатно, только кошки родятся, а арбитр Еськов очень ХОРОШО на этом ЗАРАБОТАЛ и поделился с нужными людьми! Вот и весь СЕКРЕТ безнаказанности Еськова и других скандальных арбитров. Еськов, ценой вопроса, убил и снял СЛИВКИ сразу с двух СКАНДАЛЬНЫХ коррупционных "ЗАЙЦЕВ"! Еськов газпромовским "зайцам" помог украсть победу у Урала, а федуновским "зайцам" помог ослабить и обезглавить Урал, для ТУХЛОЙ победы Спартака! Еськов НЕЗАСЛУЖЕННО удалил трёх игроков, чтобы ОСЛАБИТЬ Урал, в аккурат ко встрече со Спартаком! Арбитр Еськов засчитал первый гол Зенита в ворота Урала с ГРУБЕЙШИМ нарушением правил Ивановича. Иванович грубо СБИЛ вратаря Урала во варатарской Урала и толкул его на левую штангу ворот. А Еськов засчитал гол, который был забит Ивановичем с ГРУБЕЙШИМ нарушением правил! Арбитр Еськов просто обезглавил и ослабил "Урал" в матче с Зенитом, чтобы отработать заказ лукойловских коррупционных "зайцев"! Знал ведь, что делать! Это не случайно, а ПРЕДНАМЕРЕННО и НАГЛО - на глазах у всех и среди белого дня! Это ТУХЛАЯ победа Зенита и Спартака имени скандального арбитра Еськова и его КРЁСТНОГО отца судейского БЕСПРЕДЕЛА Будогосского! Цена вопроса и вознаграждение сразу от двух ЗАЙЦЕВ - газпромовских и лукойловских! Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ. Вот как надо ЧУДИТЬ и наживать судейский капитал на этом БЕЗОБРАЗНОМ скандальном судействе! Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
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