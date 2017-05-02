Будогосский – об обращении «Краснодара»: «Впечатление, что при возникновении проблемы в клубе появляются такие публикации эпистолярного жанра»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал заявление «Краснодара», в котором «быки» высказали недовольство относительно работы арбитров в двух последних домашних матчах РФПЛ с «Арсеналом» (2:0) и «Анжи» (0:0), а также выступили за введение системы видеоповторов на своем стадионе со следующего сезона.

– Честно говоря, у нас сейчас есть проблема другая – получил травму Саша Егоров. Пока, к сожалению, неизвестно, во что это выльется.

– То есть он не будет судить концовку чемпионата?

– Трудно сказать. Он позвонил, идет на обследование.

– Ближайшие туры судить не будет?

– Нет, к сожалению. У него с рукой проблемы. Когда работал резервным, с трудом поднимал табличку.

– Как реагируете на заявление «Краснодара» – в частности, на посыл о том, что матчи «быков» судит рефери из Ростова?

– Уже не раз говорил о том, что доверяю всем судьям. У нас есть положение, что судья ФИФА может судить матчи местной команды с какой-либо другой. У меня нет оснований кого-то подозревать и не доверять. Для нас ничего нового в написанном в заявлении нет – мы эти моменты или рассматривали, или будем рассматривать. Если судьи ошиблись, рассмотрим в соответствии с нормативными документами на контрольно-квалификационной комиссии.

– «Краснодар» призвал другие клубы, если цитировать не дословно, не работать с судьями. О чем это говорит?

– Трудно сказать, как толковать эту фразу – в каком контексте. Я доверяю всем судьям, которые у нас в обойме. И хочется верить, что нравственная сторона этих людей на должном уровне. Не время и не место выступать с подобными заявлениями. Создается впечатление, что, когда появляется проблема в клубе, появляются такие публикации эпистолярного жанра. Отношусь к ним спокойно, это право клуба.