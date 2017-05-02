Будогосский – об обращении «Краснодара»: «Впечатление, что при возникновении проблемы в клубе появляются такие публикации эпистолярного жанра»

Андрей Будогосский: "Заявление "Краснодара" о судействе в РФПЛ дестабилизирует ситуацию".
А разве массовое скандальное судейство, в этом и в прошлом сезоне, не дестабилизирует ситуацию в российском чемпионате!
Отвратительное судейство уже давно ДЕСТАБИЛИЗИРУЕТ обстановку в обществе и вызывает СПРАВЕДЛИВОЕ общественное возмущение!
Доколе этот судейский БЕСПРЕДЕЛ имени Будогосского будет твориться на наших стадионах???
НЕ ВЕРЬТЕ Будогосскому!
Будогосский обманывает ОБЩЕСТВЕННОСТЬ!
Будогосский ОПРАВДЫВАЕТ и выгораживает СКАНДАЛЬНЫХ судей, вместо того, чтобы их, по справедливости, отлучать от судейства до конца сезона!
Судейские СКАНДАЛЫ захлестнули наш чемпионат и судейская коррупция побила все рекорды, а Будогосский оправдывает судей, их произвол и предлагает НЕАДЕКВАТНЫЕ меры!
Судей НАДО КАРАТЬ БЕСПОЩАДНО за судейский произвол и судейские СКАНДАЛЫ!
Общественность и болельщики справедливо ВОЗМУЩЕНЫ таким судейским произволом имени Будогосского и чиновников РФС, а Будогосский предлагает не обращать внимание на скандылы и несёт АХИНЕЮ!
Именно Будогосский, Бутенко, Баскаков и чиновники РФС виновны и несут ПРЯМУЮ ответственность за все судейские СКАНДАЛЫ в нашем судействе!
Пока судей не будут наказывать по справедливости за их СКАНДАЛЬНЫЕ судейства, до тех пор КРИМИНАЛ в судействе будет править КРИМИНАЛЬНЫМ баллом!
Общественность имеет ПОЛНОЕ право выражать своё возмущение на судейский ПРОИЗВОЛ российских арбитров!
Только объединив усилия общественности мы сможем добиться наказания арбитров за все судейские скандалы и ПРОИЗВОЛ в этом и в прошлом сезоне!
Будогосский! Хватит нести АХИНЕЮ!
Много делается в России для развития футбола, а БЕЗОБРАЗНОЕ судейство имени Будогосского ПЕРЕЧЁРКИВАЕТ все старания!
Судейство Еськова, Вилкова, Безбородова, Егорова, Сельдякова, Иванова, Николаева, Карасёва - вам ещё одни примеры из ТЫСЯЧИ косяков российских арбитров и их КРЁСТНОГО отца - БЕССОВЕСТНОГО и СКАНДАЛЬНОГО судейства Будогосского, который, всеми НЕПРАВДАМИ, ОПРАВДЫВАЕТ этот судейский БЕСПРЕДЕЛ этих и других оскандалившихся судей!!!
Надо ГНАТЬ Бутенко, Будогосского, Баскакова из судейства и ставить НЕ ЗАПЯТНАВШИХ себя людей!
Будогосского, с его подельниками, ПОРА давно гнать из судейства, и не надо было его назначать!
Будогосский полностью ПРОФНЕПРИГОДЕН для руководства судейским корпусом!
Полностью и НЕ СООТВЕТСТВУЕТ!
Почти все победы Спартака этом сезоне - УРОДЛИВЫЕ! СКАНДАЛЬНЫЕ! ТУХЛЫЕ!
Спартак "успешно", с помощью судейских СКАНДАЛОВ, не заслуженно занимает первое место.
Лукойловские ДЕНЕГ не жалеют, а арбитры из кожи вон лезут и пользуются моментом федуновской коррупционной "истины"!
У кого много денег, тот себе это может позволить и безнаказанно - на ТУХЛЫХ победах мостить себе дорогу в чемпионский АД.
Российские арбитры хоть ЧЁРТА лысого засудят, только ПЛАТИ!
И находятся те, кто платит и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ в пользу Спартака.
Спартак НЕ ДОСТОИН первого места в чемпионате!
Но Бог шельму метит и сделает выводы!
Это ТУХЛЫЕ победы Зенита и Спартака имени скандального арбитра Еськова!
Уралу не везёт ДВАЖДЫ по вине СКАНДАЛЬНОГО судейства Еськова, что с Зенитом, что со Спартаком!
Еськов КРИМИНАЛЬНО постарался, конечно НЕ БЕСПЛАТНО, по просьбам газпромовских "зайцев" и уважил просьбы лукойловских "зайцев", тоже не бесплатно!
Бесплатно, только кошки родятся, а арбитр Еськов очень ХОРОШО на этом ЗАРАБОТАЛ и поделился с нужными людьми!
Вот и весь СЕКРЕТ безнаказанности Еськова и других скандальных арбитров.
Еськов, ценой вопроса, убил и снял СЛИВКИ сразу с двух СКАНДАЛЬНЫХ коррупционных "ЗАЙЦЕВ"!
Еськов газпромовским "зайцам" помог украсть победу у Урала, а федуновским "зайцам" помог ослабить и обезглавить Урал, для ТУХЛОЙ победы Спартака!
Еськов НЕЗАСЛУЖЕННО удалил трёх игроков, чтобы ОСЛАБИТЬ Урал, в аккурат ко встрече со Спартаком!
Арбитр Еськов засчитал первый гол Зенита в ворота Урала с ГРУБЕЙШИМ нарушением правил Ивановича.
Иванович грубо СБИЛ вратаря Урала во варатарской Урала и толкул его на левую штангу ворот.
А Еськов засчитал гол, который был забит Ивановичем с ГРУБЕЙШИМ нарушением правил!
Арбитр Еськов просто обезглавил и ослабил "Урал" в матче с Зенитом, чтобы отработать заказ лукойловских коррупционных "зайцев"!
Знал ведь, что делать!
Это не случайно, а ПРЕДНАМЕРЕННО и НАГЛО - на глазах у всех и среди белого дня!
Это ТУХЛАЯ победа Зенита и Спартака имени скандального арбитра Еськова и его КРЁСТНОГО отца судейского БЕСПРЕДЕЛА Будогосского!
Цена вопроса и вознаграждение сразу от двух ЗАЙЦЕВ - газпромовских и лукойловских!
Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
Вот как надо ЧУДИТЬ и наживать судейский капитал на этом БЕЗОБРАЗНОМ скандальном судействе!
Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал заявление «Краснодара», в котором «быки» высказали недовольство относительно работы арбитров в двух последних домашних матчах РФПЛ с «Арсеналом» (2:0) и «Анжи» (0:0), а также выступили за введение системы видеоповторов на своем стадионе со следующего сезона.
– Честно говоря, у нас сейчас есть проблема другая – получил травму Саша Егоров. Пока, к сожалению, неизвестно, во что это выльется.
– То есть он не будет судить концовку чемпионата?
– Трудно сказать. Он позвонил, идет на обследование.
– Ближайшие туры судить не будет?
– Нет, к сожалению. У него с рукой проблемы. Когда работал резервным, с трудом поднимал табличку.
– Как реагируете на заявление «Краснодара» – в частности, на посыл о том, что матчи «быков» судит рефери из Ростова?
– Уже не раз говорил о том, что доверяю всем судьям. У нас есть положение, что судья ФИФА может судить матчи местной команды с какой-либо другой. У меня нет оснований кого-то подозревать и не доверять. Для нас ничего нового в написанном в заявлении нет – мы эти моменты или рассматривали, или будем рассматривать. Если судьи ошиблись, рассмотрим в соответствии с нормативными документами на контрольно-квалификационной комиссии.
– «Краснодар» призвал другие клубы, если цитировать не дословно, не работать с судьями. О чем это говорит?
– Трудно сказать, как толковать эту фразу – в каком контексте. Я доверяю всем судьям, которые у нас в обойме. И хочется верить, что нравственная сторона этих людей на должном уровне. Не время и не место выступать с подобными заявлениями. Создается впечатление, что, когда появляется проблема в клубе, появляются такие публикации эпистолярного жанра. Отношусь к ним спокойно, это право клуба.