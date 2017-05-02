Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Будогосский – об обращении «Краснодара»: «Впечатление, что при возникновении проблемы в клубе появляются такие публикации эпистолярного жанра»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал заявление «Краснодара», в котором «быки» высказали недовольство относительно работы арбитров в двух последних домашних матчах РФПЛ с «Арсеналом» (2:0) и «Анжи» (0:0), а также выступили за введение системы видеоповторов на своем стадионе со следующего сезона.

    – Честно говоря, у нас сейчас есть проблема другая – получил травму Саша Егоров. Пока, к сожалению, неизвестно, во что это выльется.

    – То есть он не будет судить концовку чемпионата?

    – Трудно сказать. Он позвонил, идет на обследование.

    – Ближайшие туры судить не будет?

    – Нет, к сожалению. У него с рукой проблемы. Когда работал резервным, с трудом поднимал табличку.

    – Как реагируете на заявление «Краснодара» – в частности, на посыл о том, что матчи «быков» судит рефери из Ростова?

    – Уже не раз говорил о том, что доверяю всем судьям. У нас есть положение, что судья ФИФА может судить матчи местной команды с какой-либо другой. У меня нет оснований кого-то подозревать и не доверять. Для нас ничего нового в написанном в заявлении нет – мы эти моменты или рассматривали, или будем рассматривать. Если судьи ошиблись, рассмотрим в соответствии с нормативными документами на контрольно-квалификационной комиссии.

    – «Краснодар» призвал другие клубы, если цитировать не дословно, не работать с судьями. О чем это говорит?

    – Трудно сказать, как толковать эту фразу – в каком контексте. Я доверяю всем судьям, которые у нас в обойме. И хочется верить, что нравственная сторона этих людей на должном уровне. Не время и не место выступать с подобными заявлениями. Создается впечатление, что, когда появляется проблема в клубе, появляются такие публикации эпистолярного жанра. Отношусь к ним спокойно, это право клуба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.05.2017 14:26
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 2 мая 2017, 18:22

      Андрей Будогосский: "Заявление "Краснодара" о судействе в РФПЛ дестабилизирует ситуацию".
      А разве массовое скандальное судейство, в этом и в прошлом сезоне, не дестабилизирует ситуацию в российском чемпионате!
      Отвратительное судейство уже давно ДЕСТАБИЛИЗИРУЕТ обстановку в обществе и вызывает СПРАВЕДЛИВОЕ общественное возмущение!
      Доколе этот судейский БЕСПРЕДЕЛ имени Будогосского будет твориться на наших стадионах???
      НЕ ВЕРЬТЕ Будогосскому!
      Будогосский обманывает ОБЩЕСТВЕННОСТЬ!
      Будогосский ОПРАВДЫВАЕТ и выгораживает СКАНДАЛЬНЫХ судей, вместо того, чтобы их, по справедливости, отлучать от судейства до конца сезона!
      Судейские СКАНДАЛЫ захлестнули наш чемпионат и судейская коррупция побила все рекорды, а Будогосский оправдывает судей, их произвол и предлагает НЕАДЕКВАТНЫЕ меры!
      Судей НАДО КАРАТЬ БЕСПОЩАДНО за судейский произвол и судейские СКАНДАЛЫ!
      Общественность и болельщики справедливо ВОЗМУЩЕНЫ таким судейским произволом имени Будогосского и чиновников РФС, а Будогосский предлагает не обращать внимание на скандылы и несёт АХИНЕЮ!
      Именно Будогосский, Бутенко, Баскаков и чиновники РФС виновны и несут ПРЯМУЮ ответственность за все судейские СКАНДАЛЫ в нашем судействе!
      Пока судей не будут наказывать по справедливости за их СКАНДАЛЬНЫЕ судейства, до тех пор КРИМИНАЛ в судействе будет править КРИМИНАЛЬНЫМ баллом!
      Общественность имеет ПОЛНОЕ право выражать своё возмущение на судейский ПРОИЗВОЛ российских арбитров!
      Только объединив усилия общественности мы сможем добиться наказания арбитров за все судейские скандалы и ПРОИЗВОЛ в этом и в прошлом сезоне!
      Будогосский! Хватит нести АХИНЕЮ!
      Много делается в России для развития футбола, а БЕЗОБРАЗНОЕ судейство имени Будогосского ПЕРЕЧЁРКИВАЕТ все старания!
      Судейство Еськова, Вилкова, Безбородова, Егорова, Сельдякова, Иванова, Николаева, Карасёва - вам ещё одни примеры из ТЫСЯЧИ косяков российских арбитров и их КРЁСТНОГО отца - БЕССОВЕСТНОГО и СКАНДАЛЬНОГО судейства Будогосского, который, всеми НЕПРАВДАМИ, ОПРАВДЫВАЕТ этот судейский БЕСПРЕДЕЛ этих и других оскандалившихся судей!!!
      Надо ГНАТЬ Бутенко, Будогосского, Баскакова из судейства и ставить НЕ ЗАПЯТНАВШИХ себя людей!
      Будогосского, с его подельниками, ПОРА давно гнать из судейства, и не надо было его назначать!
      Будогосский полностью ПРОФНЕПРИГОДЕН для руководства судейским корпусом!
      Полностью и НЕ СООТВЕТСТВУЕТ!
      Почти все победы Спартака этом сезоне - УРОДЛИВЫЕ! СКАНДАЛЬНЫЕ! ТУХЛЫЕ!
      Спартак "успешно", с помощью судейских СКАНДАЛОВ, не заслуженно занимает первое место.
      Лукойловские ДЕНЕГ не жалеют, а арбитры из кожи вон лезут и пользуются моментом федуновской коррупционной "истины"!
      У кого много денег, тот себе это может позволить и безнаказанно - на ТУХЛЫХ победах мостить себе дорогу в чемпионский АД.
      Российские арбитры хоть ЧЁРТА лысого засудят, только ПЛАТИ!
      И находятся те, кто платит и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ в пользу Спартака.
      Спартак НЕ ДОСТОИН первого места в чемпионате!
      Но Бог шельму метит и сделает выводы!
      Это ТУХЛЫЕ победы Зенита и Спартака имени скандального арбитра Еськова!
      Уралу не везёт ДВАЖДЫ по вине СКАНДАЛЬНОГО судейства Еськова, что с Зенитом, что со Спартаком!
      Еськов КРИМИНАЛЬНО постарался, конечно НЕ БЕСПЛАТНО, по просьбам газпромовских "зайцев" и уважил просьбы лукойловских "зайцев", тоже не бесплатно!
      Бесплатно, только кошки родятся, а арбитр Еськов очень ХОРОШО на этом ЗАРАБОТАЛ и поделился с нужными людьми!
      Вот и весь СЕКРЕТ безнаказанности Еськова и других скандальных арбитров.
      Еськов, ценой вопроса, убил и снял СЛИВКИ сразу с двух СКАНДАЛЬНЫХ коррупционных "ЗАЙЦЕВ"!
      Еськов газпромовским "зайцам" помог украсть победу у Урала, а федуновским "зайцам" помог ослабить и обезглавить Урал, для ТУХЛОЙ победы Спартака!
      Еськов НЕЗАСЛУЖЕННО удалил трёх игроков, чтобы ОСЛАБИТЬ Урал, в аккурат ко встрече со Спартаком!
      Арбитр Еськов засчитал первый гол Зенита в ворота Урала с ГРУБЕЙШИМ нарушением правил Ивановича.
      Иванович грубо СБИЛ вратаря Урала во варатарской Урала и толкул его на левую штангу ворот.
      А Еськов засчитал гол, который был забит Ивановичем с ГРУБЕЙШИМ нарушением правил!
      Арбитр Еськов просто обезглавил и ослабил "Урал" в матче с Зенитом, чтобы отработать заказ лукойловских коррупционных "зайцев"!
      Знал ведь, что делать!
      Это не случайно, а ПРЕДНАМЕРЕННО и НАГЛО - на глазах у всех и среди белого дня!
      Это ТУХЛАЯ победа Зенита и Спартака имени скандального арбитра Еськова и его КРЁСТНОГО отца судейского БЕСПРЕДЕЛА Будогосского!
      Цена вопроса и вознаграждение сразу от двух ЗАЙЦЕВ - газпромовских и лукойловских!
      Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
      Вот как надо ЧУДИТЬ и наживать судейский капитал на этом БЕЗОБРАЗНОМ скандальном судействе!
      Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      kanav67 2 мая 2017, 17:12

      Судя по всему Будогосский в доле, если доверяет Еськову после игры Зенита с Уралом, Вилкову. который дал пенальти в Оренбурге за симуляцию Жирокова и после множества других эпизодов, свидетельствующих о "бескорыстности" судей.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 2 мая 2017, 16:33

      Ну а Ростов - Амкар судили краснодарские ребята, включая инспектора матча, ассистента главного судьи и резервного арбитра, так, что Ростову тоже письмо протестное писать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 2 мая 2017, 14:49

      Конечно пенальти чистейший был. судья неправ...мягко говоря. Но ныть повода не вижу - забейте еще дважды и никакой судья победить не помешает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 2 мая 2017, 14:44

      Проблемы в ФК Краснодар конечно есть, в первую очередь так называемый главный тренер! Но и ты дружок не рисуй все розовыми красками, что в судействе все хорошо и ты судьям доверяешь --- попахивает круговой порукой и очковтирательством!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 2 мая 2017, 14:41

      московских судей как комаров , а их ставят судить масковские команды с другими... буда брехун... Краснодару жаловаться не на что в матче с Анжи.. Феди в овес не фиг лезть было (когда забил), а так на самих себя.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 мая 2017, 14:39

      Скотина ты Будогорский слепого из себя строишь.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +189

      Непутриот > Диктор 2 мая 2017, 17:14

      Очередной судейский босс защищает некомпетентность, плохое зрение, трусость и продажность некоторых членов судейского корпуса!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11