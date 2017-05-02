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  • Блог Ла Примера: заметки юного испанца стал победителем апрельского сезона Блог-лиги

Блог Ла Примера: заметки юного испанца стал победителем апрельского сезона Блог-лиги

2 мая 2017, 11:08

«Бомбардир» подвел итоги апрельского сезона Блог-лиги. Победителем стал блог Ла Примера: заметки юного испанца, который за минувший месяц выпустил семь материалов. Самым просматриваемым стал пост «Пять худших трансферов в истории «Реала» – почти семь тысяч просмотров. В общей сложности блог собрал 18 674 просмотра.

Второе место досталось блогу Ф@Н@Т ФУТБОЛ@, который за месяц собрал 16 021 просмотр. Самым популярным стал материал «Мамаев, Смолов и еще восемь самых подорожавших игроков РФПЛ», который просмотрели более пяти тысяч раз.

Третьим стал блог Vanity Fair, выпустивший в апреле четыре поста и набравший в общей сложности 6 028 просмотров. Наиболее популярным стал материал «Главный русский форвард этой весны. Кто он такой?» – более двух тысяч просмотров.

Поздравляем победителей, которые получают 5000 рублей, 3000 рублей и 2000 рублей соответственно. Чтобы получить свой приз, напишите на blogs@bombardir.ru с пометкой «Блог-лига. Апрель» в ближайшее время.

Заведи блог на «Бомбардире» и получи шанс выиграть ценные призы!

Источник: Бомбардир.ру
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