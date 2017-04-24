Мамаев, Смолов и еще восемь самых подорожавших игроков РФПЛ

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет десятку самых подорожавших игроков чемпионата России за последний год.

10. Илья Кутепов, «Спартак»

Трансферная стоимость: 3 млн. евро

Подорожал на: 2,75 млн. евро

Кутепов лишь в конце прошлого сезона стал появляться в основе «Спартака», поэтому вначале года оценивался в 250 тысяч евро. Но уже в этом сезоне Кутепов стал основным и незаменимым центральным защитником в составе красно-белых и сборной России, конечно, такой прогресс игрока отразился на его трансферной стоимости. Очевидно, 3 млн. евро не предел для Ильи и в этом году он продолжит свой прогресс во всех отношениях.

9. Роман Зобнин, «Спартак»

Трансферная стоимость: 4 млн. евро

Подорожал на: 3 млн. евро

Зобнин заканчивал прошлый сезон в «Динамо», а летом за 3 млн. евро Роман перешёл в «Спартак». Уже концу года стоимость Зобнина превзошла сумму, которую «красно-белые» заплатили летом, Роман также походу этого сезона стал основным игроком в составе команды Массимо Карреры и сборной России. Молодость Зобнина и его текущий прогресс, гарантируют дальнейшее «подорожание» полузащитника «Спартака», за которым уже пристально следят европейские клубы, в лице «Ромы» и «Шальке».

8. Артем Дзюба, «Зенит»

Трансферная стоимость: 9 млн. евро

Подорожал на: 3 млн. евро

Переход Дзюбы из «Спартака» в «Зенит» позитивно повлиял на игру Артёма. Россиянин стал лучшим бомбардиром «Зенита» в групповом этапе ЛЧ, плюс стабильно много забивал в чемпионате России. В этом сезоне Дзюба, также показывает хорошие бомбардирские навыки, что отразилось на его стоимости, конечно, чемпионство с «Зенитом» Артём не выиграл, да и в Лигу Чемпионов по итогам прошлого сезона с клубом не попал, но здесь больше на лицо, индивидуальный прогресс игрока.

7. Павел Мамаев, «Краснодар»

Трансферная стоимость: 8 млн. евро

Подорожал на: 3 млн. евро

Мамаев хорошо провел весеннюю часть прошлого сезона чемпионата России, когда его связка с Фёдором Смоловым стала главной ударной силой «Краснодара» в атаке. Удивительно, но провальная игра на Евро 2016 и скомканная, из-за травм, осенняя часть чемпионата России не отразилась на стоимости Мамаева, видимо первая часть сезона сильно впечатлила экспертов. Сейчас Павел постепенно возвращает свои кондиции, поэтому его дальнейший «ценовой» прогресс не должен удивлять болельщиков.

6. Станислав Крицюк, «Краснодар»

Трансферная стоимость: 5 млн. евро

Подорожал на: 3,5 млн. евро

Лишь вначале прошлого года Крицюк переехал из португальской «Браги» в стан «быков». Несмотря на этот факт, Станислав быстро стал основным и незаменимым вратарём «Краснодара», а благодаря своей уверенной игре в РФПЛ и Лиги Европы, заслужил вызов в сборную России. Показательный момент, ведь немного россиян, которые из Европы переезжают в чемпионат России и добивается отличного индивидуального прогресса в нашем чемпионате.

5. Александр Селихов, «Спартак»

Трансферная стоимость: 4 млн. евро

Подорожал на: 3,9 млн. евро

Отлично сложился год и для Александра Селихова, сначала он застолбил за собой место в основе пермского «Амкара», став главной звездой команды, а уже в декабря перешёл в «Спартак», который уверенно лидирует в чемпионате России. По слухам, «красно-белые» заплатили за трансфер Селихова 3,5 млн. евро, очевидно, если это правда, то «Спартак» не переплатил за Александра. Ведь экс-вратарь «Амкара», в ближайшие годы продолжит свой прогресс, а потому цена на Селихова в ближайшее время, будет только расти.

4. Дмитрий Полоз, «Ростов»

Трансферная стоимость: 6 млн. евро

Подорожал на: 4,7 млн. евро

Конечно, без футболиста «Ростова» данный рейтинг обойтись не мог, ведь команда Курбана Бердыева добилась выдающихся успехов в прошлом году. В составе ростовчан Дмитрий Полоз выиграл серебряные медали чемпионата России, плюс удачно выступил в Лиге чемпионов с «Ростов», в весьма сложной группе. Конечно, столь выдающиеся и успешная игра Полоза, сказалась и на его трансферной стоимости, которая выросла практически в четыре раза.

3. Фёдор Смолов, «Краснодар»

Трансферная стоимость: 10 млн. евро

Подорожал на: 7,5 млн. евро

Не удивительно, что такая бомбардирская прыть привлекает внимание европейских клубов. 2016 год для Фёдора Смолова стал успешным и сверхрезультативным, ведь нападающий «Краснодара» сумел наколотить 29 голов в прошлом году. В текущем чемпионате России Смолов забил 13 голов в 16 матчах и на данный момент является лучшим бомбардиром РФПЛ. Конечно, не удивительно, что такие бомбардирские подвиги Фёдора привлекли внимание европейских клубов: «Сток Сити», «Боруссии Д», «Лацио», «Эвертон».

2. Квинси Промес, «Спартак»

Трансферная стоимость: 18 млн. евро

Подорожал на: 8 млн. евро

Один из лучших легионеров РФПЛ продолжает свой прогресс в чемпионате России. Ведь Промес не останавливается в своём развитии и с каждым сезоном прибавляет всё больше и больше, самое интересное, что после перехода в «Спартак» ориентировочная стоимость Квинси выросла почти в три раза. Очередное яркое подтверждение того, что в чемпионате России можно прогрессировать и добиваться успеха, да и основным игроком сборной Голландии Промес стал, благодаря выступлениям за «Спартак». Возможно, этот сезон станет последним для голландца в чемпионате России, ведь если «Спартак» выиграет РФПЛ, Квинси сможет с чувством выполненного долга покинуть «красно-белых» и переехать в АПЛ.

1. Сердар Азмун, «Ростов»

Трансферная стоимость: 13 млн. евро

Подорожал на: 10,5 млн. евро

Конечно, прошлый год выдался самым удачным в карьере иранского нападающего «Ростова». Результативная игра Азмуна помогла «Ростову» финишировать на втором месте в чемпионате России, а благодаря голам Сердара в квалификации ЛЧ, ростовчанам удалось добиться фантастического результата и выйти в групповой этап Лиги чемпионов. В ЛЧ «Ростов» выступил вполне достойно, а Азмун стал лучшим бомбардиром ростовчан в турнире. Очевидно, столь успешная и результативная игра Сердара отразилась на его стоимости, ведь Азмун подорожал больше всех за прошлый год, конечно, иранец вполне заслуженно стал лидером данного рейтинга.

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