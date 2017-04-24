Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Ф@Н@Т ФУТБОЛ@ Все блоги -

    Мамаев, Смолов и еще восемь самых подорожавших игроков РФПЛ

    24 апреля 2017
    Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет десятку самых подорожавших игроков чемпионата России за последний год.

    Картинки по запросу кутепов спартак

    10. Илья Кутепов, «Спартак»

    Трансферная стоимость: 3 млн. евро

    Подорожал на: 2,75 млн. евро

    Кутепов лишь в конце прошлого сезона стал появляться в основе «Спартака», поэтому вначале года оценивался в 250 тысяч евро. Но уже в этом сезоне Кутепов стал основным и незаменимым центральным защитником в составе красно-белых и сборной России, конечно, такой прогресс игрока отразился на его трансферной стоимости. Очевидно, 3 млн. евро не предел для Ильи и в этом году он продолжит свой прогресс во всех отношениях.

    Картинки по запросу роман Зобнин

    9. Роман Зобнин, «Спартак»

    Трансферная стоимость: 4 млн. евро

    Подорожал на: 3 млн. евро

    Зобнин заканчивал прошлый сезон в «Динамо», а летом за 3 млн. евро Роман перешёл в «Спартак». Уже концу года стоимость Зобнина превзошла сумму, которую «красно-белые» заплатили летом, Роман также походу этого сезона стал основным игроком в составе команды Массимо Карреры и сборной России. Молодость Зобнина и его текущий прогресс, гарантируют дальнейшее «подорожание» полузащитника «Спартака», за которым уже пристально следят европейские клубы, в лице «Ромы» и «Шальке».

    Картинки по запросу Артем Дзюба, «Зенит»

    8. Артем Дзюба, «Зенит»

    Трансферная стоимость: 9 млн. евро

    Подорожал на: 3 млн. евро

    Переход Дзюбы из «Спартака» в «Зенит» позитивно повлиял на игру Артёма. Россиянин стал лучшим бомбардиром «Зенита» в групповом этапе ЛЧ, плюс стабильно много забивал в чемпионате России. В этом сезоне Дзюба, также показывает хорошие бомбардирские навыки, что отразилось на его стоимости, конечно, чемпионство с «Зенитом» Артём не выиграл, да и в Лигу Чемпионов по итогам прошлого сезона с клубом не попал, но здесь больше на лицо, индивидуальный прогресс игрока.

    Картинки по запросу Павел Мамаев, «Краснодар»

    7. Павел Мамаев, «Краснодар»

    Трансферная стоимость: 8 млн. евро

    Подорожал на: 3 млн. евро

    Мамаев хорошо провел весеннюю часть прошлого сезона чемпионата России, когда его связка с Фёдором Смоловым стала главной ударной силой «Краснодара» в атаке. Удивительно, но провальная игра на Евро 2016 и скомканная, из-за травм, осенняя часть чемпионата России не отразилась на стоимости Мамаева, видимо первая часть сезона сильно впечатлила экспертов. Сейчас Павел постепенно возвращает свои кондиции, поэтому его дальнейший «ценовой» прогресс не должен удивлять болельщиков.

    Картинки по запросу Станислав Крицюк, «Краснодар»

    6. Станислав Крицюк, «Краснодар»

    Трансферная стоимость: 5 млн. евро

    Подорожал на: 3,5 млн. евро

    Лишь вначале прошлого года Крицюк переехал из португальской «Браги» в стан «быков». Несмотря на этот факт, Станислав быстро стал основным и незаменимым вратарём «Краснодара», а благодаря своей уверенной игре в РФПЛ и Лиги Европы, заслужил вызов в сборную России. Показательный момент, ведь немного россиян, которые из Европы переезжают в чемпионат России и добивается отличного индивидуального прогресса в нашем чемпионате.

    Картинки по запросу Александр Селихов, «Спартак»

    5. Александр Селихов, «Спартак»

    Трансферная стоимость: 4 млн. евро

    Подорожал на: 3,9 млн. евро

    Отлично сложился год и для Александра Селихова, сначала он застолбил за собой место в основе пермского «Амкара», став главной звездой команды, а уже в декабря перешёл в «Спартак», который уверенно лидирует в чемпионате России. По слухам, «красно-белые» заплатили за трансфер Селихова 3,5 млн. евро, очевидно, если это правда, то «Спартак» не переплатил за Александра. Ведь экс-вратарь «Амкара», в ближайшие годы продолжит свой прогресс, а потому цена на Селихова в ближайшее время, будет только расти.

    Похожее изображение

    4. Дмитрий Полоз, «Ростов»

    Трансферная стоимость: 6 млн. евро

    Подорожал на: 4,7 млн. евро

    Конечно, без футболиста «Ростова» данный рейтинг обойтись не мог, ведь команда Курбана Бердыева добилась выдающихся успехов в прошлом году. В составе ростовчан Дмитрий Полоз выиграл серебряные медали чемпионата России, плюс удачно выступил в Лиге чемпионов с «Ростов», в весьма сложной группе. Конечно, столь выдающиеся и успешная игра Полоза, сказалась и на его трансферной стоимости, которая выросла практически в четыре раза.

    Картинки по запросу Фёдор Смолов, «Краснодар»

    3. Фёдор Смолов, «Краснодар»

    Трансферная стоимость: 10 млн. евро

    Подорожал на: 7,5 млн. евро

    Не удивительно, что такая бомбардирская прыть привлекает внимание европейских клубов. 2016 год для Фёдора Смолова стал успешным и сверхрезультативным, ведь нападающий «Краснодара» сумел наколотить 29 голов в прошлом году. В текущем чемпионате России Смолов забил 13 голов в 16 матчах и на данный момент является лучшим бомбардиром РФПЛ. Конечно, не удивительно, что такие бомбардирские подвиги Фёдора привлекли внимание европейских клубов: «Сток Сити», «Боруссии Д», «Лацио», «Эвертон».

    Картинки по запросу Квинси Промес, «Спартак»

    2. Квинси Промес, «Спартак»

    Трансферная стоимость: 18 млн. евро

    Подорожал на: 8 млн. евро

    Один из лучших легионеров РФПЛ продолжает свой прогресс в чемпионате России. Ведь Промес не останавливается в своём развитии и с каждым сезоном прибавляет всё больше и больше, самое интересное, что после перехода в «Спартак» ориентировочная стоимость Квинси выросла почти в три раза. Очередное яркое подтверждение того, что в чемпионате России можно прогрессировать и добиваться успеха, да и основным игроком сборной Голландии Промес стал, благодаря выступлениям за «Спартак». Возможно, этот сезон станет последним для голландца в чемпионате России, ведь если «Спартак» выиграет РФПЛ, Квинси сможет с чувством выполненного долга покинуть «красно-белых» и переехать в АПЛ.

    Картинки по запросу Сердар Азмун, «Ростов»

    1. Сердар Азмун, «Ростов»

    Трансферная стоимость: 13 млн. евро

    Подорожал на: 10,5 млн. евро

    Конечно, прошлый год выдался самым удачным в карьере иранского нападающего «Ростова». Результативная игра Азмуна помогла «Ростову» финишировать на втором месте в чемпионате России, а благодаря голам Сердара в квалификации ЛЧ, ростовчанам удалось добиться фантастического результата и выйти в групповой этап Лиги чемпионов. В ЛЧ «Ростов» выступил вполне достойно, а Азмун стал лучшим бомбардиром ростовчан в турнире. Очевидно, столь успешная и результативная игра Сердара отразилась на его стоимости, ведь Азмун подорожал больше всех за прошлый год, конечно, иранец вполне заслуженно стал лидером данного рейтинга.

    Тест: хорошо ли вы знаете новичков РФПЛ?

    Почему обмен Смолова на Кокорина всем подходит

    Тест: выигрывал игрок Кубок конфедераций или нет?

    Дибала и другие звёзды футбола, которые не смогут играть в РФПЛ из-за лимита

    Марина – шикарная девушка Марко Асенсио

    Бонуччи, Дзюба и ещё десять самых ненавистных трансферов футбола

    Рейтинг: 4.6 Голосов: 31
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      EURO555 26 апреля 2017, 08:15

      !!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 25 апреля 2017, 22:59

      а как же лунёв?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      forward33 > D'achkov 29 апреля 2017, 00:54

      Ему рановато, пока он стоит только 2 млн))) Джикии вот не хватает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 25 апреля 2017, 17:29

      Смолов, Азмун и Промес заслуженно в топе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      Федоренко 25 апреля 2017, 15:33

      "Я молчал-молчал, но тут уж извините"

      Говорить о том, что большинство данных взято с материала Спортса, который вышел 4 апреля было бы излишне. Но даже "адаптировать" автор не смог. Рассмотрим два примера: Мамаев и Дзюба. Автор заявляет, что рассмотренный период - год. Данные, я так полагаю взяты с Трансфермаркта.

      И так, исходя из статьи Дзюба подорожал на 3 миллиона до 9 миллионов. По данным немецкого сайта 6 миллионов Дзюба стоил 18.06.2015, играя за "Ростов". На начало 2016 года его цена как раз и составляла 9 миллионов. Перед Евро - 10. После Евро - 8. На конец года опять 9. Более свежих данных нет. Не состыковка

      Мамаев - заявлен рост на 3 миллиона до 8. Опять же заявленные 5 лямов Мамаев стоил в июня 2015, а вот на начало 2016 его стоимость Трансфермаркт оценивал в 9 миллионов. Перед Евро - 12, после - 10. На конец года 8. Мамаев вообще за последний год потерял в цене, как мы видим.

      Остальных я проверять не стал, ибо у меня есть куда более интересные занятия. Просто посмотрел два самых вопиюще нелогичных примера. Так что, просьба к автору разобрать для себя разницу между понятиями полтора года и год, и с большим уважением относится к тому, что он делает и к его читателям. У меня все.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1381

      marslond > Федоренко 25 апреля 2017, 16:26

      Я тоже извиняюсь, но в глаза не видел материала Спортса и не знаю, что там написано. Но похожие материалы видел раньше апреля, получается по вашей логике Спортс взял данные от туда?
      Что можно там взять? Если текст уникальный писал его сам и оформление тоже. Если вам интересно писать провокационные комментарии, то я этого не понимаю. По поводу данных, если вы не знаете последнее ценовое обновления Трансфермаркета произошло в январе после этого цены на футболистов практически не менялись. Тем более в статье, мой анализ строится на прошлом сезоне (читайте внимательней) достижения игроков или их команд.
      Я с Уважением отношусь к читателям, поэтому не водите людей в заблуждение. Можете сами открыть блог на сайте и рассказывать читателям "свою правду".

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +41

      Федоренко > marslond 25 апреля 2017, 17:20

      Я не вижу в своем комментарии ничего провокационного. Если бы я назвал вас гомосексуалистом, то это была провокация. Но крайне идиотская и неуместная. Я же просто указал вам на ошибки в вашем материале.

      Понимаете, я по своей природе крайне ленив. Я зашел в материал имеющий следующий лид: "Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет десятку самых подорожавших игроков чемпионата России за последний год", не для того, чтобы почитать куцые кусочки банального текста, а чтобы посмотреть цифры. Мне стало искренне интересно. Но я был жестоко обманут
      Прошлый год - 2016. И это оспорить крайне сложно. Динамику цены Мамаева и Дзюбы с января по декабрь этого года я описал выше, и она с вашей не сходится.
      Почему бы вам просто не признаться, что вы ошиблись с определением рамок периода наблюдения. Они у вас начинаются с лета 2015 года. Так и назовите материал, "Русские футболисты, которые больше остальных выросли в цене с лета 2015 года". Это будет крайне абсурдный в своей природе материал, но зато хоть с честным заголовком

      Ну, и конечно не могу не отреагировать на вашу высокомерную снисходительность в последнем предложение. Блог я свой имел, и к некоторым его успехам вы никогда даже близки не будете. Так что, ваши патриархальные благословения засуньте себе поглубже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      udav4691 24 апреля 2017, 21:19

      Наши футболисты дорожают,а наш футбол все дешевеет,уже на 61 месте,на 60 Узбекистан.Катимся в тартарары.Что дальше ?????????????//

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +285

      Bronholm 24 апреля 2017, 21:12

      Купили бы кого-то из русских в Европу! Реально было бы интересно смотреть на их игру там..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 24 апреля 2017, 19:21

      промес и азмун скорее всего уедут

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11