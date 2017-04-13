Пять худших трансферов в истории «Реала»

Иногда трансферная политика мадридской команды оставляет желать лучшего. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» выбрал пять худших трансферов «Реала» в новейшей истории.

Ни для кого не секрет, что мадридский «Реал» на трансферном рынке крайне расточителен. При Флорентино Пересе команда практически не делает ставку на воспитанников, не покупает перспективных футболистов, которые могут раскрыться. Тренд – покупка игроков на гребне волны за сумасшедшие деньги. Уже 13 лет подряд «Реал» бьет собственные же рекордные трансферные издержки.

С одной стороны, благодаря приобретениям Бэйла, Роналду, Модрича, Крооса «Реал» обзавелся несколькими трофеями, но не все новички раскрывались – некоторые просто провели невнятный отрезок в роли резервистов, а некоторые откровенно загубили свою карьеру в стане «лос бланкос».

5 место – Нури Шахин

В мае 2011-го «Реал» анонсировал приобретение Нури Шахина, игрока дортмундской «Боруссии». Тогда дружина Клоппа нашумела что в Лиге Чемпионов, что Бундеслиге. Как раз в 2011-м «Боруссия» впервые после перерыва оформила чемпионство в чемпионате и, стоит отметить, Шахин был ключевым футболистом «шмелей», его оборонительные действия существенно помогали сдерживать набеги оппонентов.

Сумма сделки в «Реал» составила от 10 до 12 млн евро, контракт был подписан сроком на 6 лет. Тем не менее, уже в 2012 году боссы «бланкос» отправили турка в аренду в «Ливерпуль», где тот провалился, а со временем реанимировать карьеру Нурина вызвалась «Боруссия», воспитавшая его. За один сезон аренды в Дортмунде Шахин снова стал ключевым, идеально вписался в концепцию Клоппа.

В 2014 году «Боруссия» выкупила Шахина у «Реала». За полноценные несколько месяцев в Мадриде тот сыграл лишь четыре поединка при абсолютном нуле результативных действий.

4 место – Кака

8 июня 2009 года недавно избранный президент Флорентино Перес без капли сомнений оформил трансфер Рикардо Кака в мадридский «Реал». Бразилец был на гребне славы, в рассвете сил, два года спустя получения «Золотого мяча». Сумма сделки составила рекордные 68,5 миллионов евро, долго рекорд не продержался, т. к. вскоре был подписан Криштиану.

В отличие от карьеры Роналду, путь Кака в «Реале» тяжело назвать «золотым». Да, он сыграл 120 поединков во всех турнирах, забив 29 мячей и отдав 35 ассистов, но успешным его пребывание в Мадриде назвать нельзя. С одной стороны, травмы вставили свои палки в колеса. В августе 2010-го Кака получил серьезную травму и вылетел на 8 месяцев. Впоследствии травмы постоянно преследовали бразильца.

«Реал» есть «Реал», здесь никого не волнуют ваши травмы или проблемы, конкуренция крайне интенсивна.

В 2013 году «Милан» бесплатно вернул Кака в свой стан, где тот провел полноценный сезон в ранге лидера и ключевого футболиста. Сейчас бразилец решил подзаработать деньжат, а заодно отдохнуть в массивах Орландо, выступая за одноименный клуб.

3 место – Николя Анелька

За 21 год карьеры Николя сменил 14 клубов и даже успел поработать играющим тренером. Неспроста в его резюме числится столько коллективов: француз обладает достаточно скверным характером. В «Реал» он перешел в возрасте 20 лет, приехав из «Арсенала» и с ходу перессорился со всеми, с кем только можно. Адаптация в Испании заняла длительный срок, за первые 5 месяцев он не забил ни разу.

В Мадрид Анелька прибыл за 22,3 миллиона фунтов, а спустя сезон отбыл в «ПСЖ» за 22 миллиона фунтов. Никто, в целом, серьезно не пострадал.

2 место – Клаас-Ян Хунтелаар

На протяжении 2006 – 2008 годов Клаас-Ян просто феерил в «Аяксе»: 76 мячей в 92 поединках просто невероятный результат для 25-летнего форварда. Мадридцы просто с нетерпением ожидали летнего трансферного окна, где выложили за голландца целых 27 миллионов евро. Тем не менее, закрепиться футболисту в основе не было суждено – 13 игр в старте и 7 выходов на замену + не включение в заявку на Лигу Чемпионов.

Забивал Клаас преимущественно аутсайдерам: так свой первый гол за «Реал» он положил не самому сильному «Спортингу» из Хихона.

Дабы не мучить друг друга игрок и клуб решили расторгнуть соглашение, и Хунтелаар перешел в «Милан» за 15 миллионов евро. Сейчас игрок является лидером «Шальке» и стабильно забивает.

1 место – Джонатан Вудгейт

Достаточно печальная история у Вудгейта в «Реале». Джонатан сделал себе имя в «Лидс Юнайтед», в 2003-м им усилился «Ньюкасл Юнайтед», который делал проект на топ-5. Получилось все, как и загадывалось: команда из Ньюкасла вошла в топ-5 по итогам сезона в АПЛ, а Вудгейт был ключевым футболистом той «золотой» команды.

Тем не менее, игрок был сильно подвержен травмам; странно, что скауты мадридского «Реала» не обратили на это внимания. Джо был куплен за 14 миллионов фунтов, и данная сделка просто взбудоражила всю футбольную тусовку. Сразу же после перехода игрок травмировался, так и не сыграв ни единого матча в сезоне. В следующей темпораде он все-таки получил свой шанс, но с ходу полностью провалил поединок – забил в свои ворота и получил красную карточку.

После такого британец мгновенно потерял всякое доверие. Даже если его выпускали, то только в поединках, где ротация была жизненно необходима. В итоге Вудгейта арендовал «Мидлсбро», а спустя сезон футболиста выкупили с концами.

Фото: Global Look Press, Bleacher Report, Fourthofficial.com, ESPN.