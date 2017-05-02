Карвахаль не считает себя лучшим правым защитником в мире

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль признался, что не считает себя лучшим правым защитником в современном футболе. Именно такую оценку можно все чаще слышать в последнее время в его адрес.

«Нет, я не считаю себя лучшим правым защитником в мире. И я не хочу сравнивать себя с кем-либо. Я просто выхожу на поле и стараюсь выполнять свою работу как можно лучше, чтобы приносить пользу команде.

Думаю, что сейчас я переживаю удачный период своей карьеры как с игровой, так и функциональной точек зрения. Так что дела у меня складываются неплохо», – сказал Карвахаль.

В текущем сезоне 25-летний защитник провел 23 матча в Примере, в которых отметился тремя результативными передачами.