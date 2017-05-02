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    Карвахаль не считает себя лучшим правым защитником в мире

    Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль признался, что не считает себя лучшим правым защитником в современном футболе. Именно такую оценку можно все чаще слышать в последнее время в его адрес.

    «Нет, я не считаю себя лучшим правым защитником в мире. И я не хочу сравнивать себя с кем-либо. Я просто выхожу на поле и стараюсь выполнять свою работу как можно лучше, чтобы приносить пользу команде.

    Думаю, что сейчас я переживаю удачный период своей карьеры как с игровой, так и функциональной точек зрения. Так что дела у меня складываются неплохо», – сказал Карвахаль.

    В текущем сезоне 25-летний защитник провел 23 матча в Примере, в которых отметился тремя результативными передачами.

    Источник: AS

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    02.05.2017 08:07
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 2 мая 2017, 16:45

      Лучший сейчас и последние лет десять - Дани Алвеш.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +20

      MGG 2 мая 2017, 10:55

      а по мне лучший

      0
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