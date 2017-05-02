Гвинейский: «Против «Зенита» можно было сыграть и лучше»

Полузащитник «Томи» Никита Гвинейский остался недоволен своей игрой в матче 26-го тура российской Премьер-лиги против «Зенита», который закончился со счетом 0:2. По его словам, команда из Санкт-Петербурга заметно отличается мастерством от предыдущих соперников томичей.

– Сразу виден совсем другой уровень у соперника. Без мяча было сложно играть. Да и плохо сам отыграл – по себе чувствую. Мог еще лучше сыграть.

– Сможете забить в следующих матчах такой же гол, как в ворота «Анжи»?

– Будут моменты – буду стараться бить. Надеюсь, забью.

– Луческу несколько раз говорил о плохом качестве поля, на котором тяжело показывать красивый футбол. У вас какое ощущение?

– Поле хорошее. В таких условиях сделать такое поле – дорогого стоит. Мне ничего не мешало.

– К «Спартаку» есть особый настрой?

– Мы на все игры настраиваемся одинаково. Каждая игра для нас особенная и значимая. На каждый матч выходим с одинаковым настроем.

– С «Зенитом» вы выглядели достойно. Какие ощущения остались от матча?

– Разочарование – можно было и лучше сыграть.