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    Гвинейский: «Против «Зенита» можно было сыграть и лучше»

    Полузащитник «Томи» Никита Гвинейский остался недоволен своей игрой в матче 26-го тура российской Премьер-лиги против «Зенита», который закончился со счетом 0:2. По его словам, команда из Санкт-Петербурга заметно отличается мастерством от предыдущих соперников томичей.

    – Сразу виден совсем другой уровень у соперника. Без мяча было сложно играть. Да и плохо сам отыграл – по себе чувствую. Мог еще лучше сыграть.

    – Сможете забить в следующих матчах такой же гол, как в ворота «Анжи»?

    – Будут моменты – буду стараться бить. Надеюсь, забью.

    – Луческу несколько раз говорил о плохом качестве поля, на котором тяжело показывать красивый футбол. У вас какое ощущение?

    – Поле хорошее. В таких условиях сделать такое поле – дорогого стоит. Мне ничего не мешало.

    – К «Спартаку» есть особый настрой?

    – Мы на все игры настраиваемся одинаково. Каждая игра для нас особенная и значимая. На каждый матч выходим с одинаковым настроем.

    – С «Зенитом» вы выглядели достойно. Какие ощущения остались от матча?

    – Разочарование – можно было и лучше сыграть.

    Источник: ФК «Томь»

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    02.05.2017 06:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 мая 2017, 09:52

      вот когда Зенит придет к вам в ФНЛ, а это может случится на следующий год тогда и сыграете получше

      -2
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      Рейтинг: +27

      private51 > Garrincha58 2 мая 2017, 09:56

      С головой явно не дружишь...несёшь бред какой то...или по принципу п***** не кули ворочать...

      3
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      Рейтинг: +628

      somn > Garrincha58 2 мая 2017, 10:38

      Рейтинг высокий, а ума нет, считай калека.

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