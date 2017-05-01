Григорян: «Против «Краснодара» сложно обороняться. Многое в защите у нас получилось, но не без доли везения»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал итог встречи 26-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:0).

«План на игру нам совсем не удалось реализовать. Все-таки, я допустил небольшую ошибку, приехав в день игры. Мы немного затратили на дорогу, но даже эти 4-5 часов не позволили до конца восстановиться. Отсюда и инертные действия в атаке.

Что касается обороны, то «Краснодар» играет как никто другой в России. Такой стиль игры был еще при Кононове, и сравнить их в России не с кем. Против них сложно обороняться, но в их атаках есть определенные закономерности, которые мы постарались учесть. Многое в защите у нас получилось, но не без доли везения, потому что у хозяев поля были голевые моменты», – сказал тренер в эфире «Наш Футбол».

Махачкалинский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице.