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  • Григорян: «Против «Краснодара» сложно обороняться. Многое в защите у нас получилось, но не без доли везения»

Григорян: «Против «Краснодара» сложно обороняться. Многое в защите у нас получилось, но не без доли везения»

1 мая 2017, 20:43
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Главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал итог встречи 26-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:0).

«План на игру нам совсем не удалось реализовать. Все-таки, я допустил небольшую ошибку, приехав в день игры. Мы немного затратили на дорогу, но даже эти 4-5 часов не позволили до конца восстановиться. Отсюда и инертные действия в атаке.

Что касается обороны, то «Краснодар» играет как никто другой в России. Такой стиль игры был еще при Кононове, и сравнить их в России не с кем. Против них сложно обороняться, но в их атаках есть определенные закономерности, которые мы постарались учесть. Многое в защите у нас получилось, но не без доли везения, потому что у хозяев поля были голевые моменты», – сказал тренер в эфире «Наш Футбол».

Махачкалинский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи Краснодар Григорян Александр
Комментарии (2)
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ProstoPolzovatel
1493667605
Хочется посмотреть, если Александра Григоряна оставят, как он клуб в предсезонке подготовит...учитывая в какой период для клуба он пришёл, его работу нельзя оценить как негативную, даже наоборот...Анжи играет, и набирает очки, хотя после продажи клуба Керимовым и ухода ряда важных игроков, многие считали клуб вторым кандидатом на вылет...плюс у дагестанцев сейчас образовался 6 очковый отрыв от зоны стыковых матчей, что должно дополнительно придавать уверенности
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