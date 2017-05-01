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    Григорян: «Против «Краснодара» сложно обороняться. Многое в защите у нас получилось, но не без доли везения»

    Главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал итог встречи 26-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:0).

    «План на игру нам совсем не удалось реализовать. Все-таки, я допустил небольшую ошибку, приехав в день игры. Мы немного затратили на дорогу, но даже эти 4-5 часов не позволили до конца восстановиться. Отсюда и инертные действия в атаке.

    Что касается обороны, то «Краснодар» играет как никто другой в России. Такой стиль игры был еще при Кононове, и сравнить их в России не с кем. Против них сложно обороняться, но в их атаках есть определенные закономерности, которые мы постарались учесть. Многое в защите у нас получилось, но не без доли везения, потому что у хозяев поля были голевые моменты», – сказал тренер в эфире «Наш Футбол».

    Махачкалинский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2017 20:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 1 мая 2017, 22:40

      Хочется посмотреть, если Александра Григоряна оставят, как он клуб в предсезонке подготовит...учитывая в какой период для клуба он пришёл, его работу нельзя оценить как негативную, даже наоборот...Анжи играет, и набирает очки, хотя после продажи клуба Керимовым и ухода ряда важных игроков, многие считали клуб вторым кандидатом на вылет...плюс у дагестанцев сейчас образовался 6 очковый отрыв от зоны стыковых матчей, что должно дополнительно придавать уверенности

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