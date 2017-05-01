Жулиано: «Главная цель «Зенита» – Лига чемпионов, «Спартак» ушел далеко вперед»

Полузащитник «Зенита» Жулиано после победы над «Томью» (2:0) в матче 26-го тура РФПЛ заявил, что целью сине-бело-голубых является попадание в Лигу чемпионов. По мнению бразильца, лидирующий «Спартак» петербуржцы вряд ли сумеют догнать за оставшиеся четыре тура.

– Непростая игра на непростом поле. К счастью, мы сумели победить и теперь возвращаемся домой с чувством выполненной работы. Теперь мы должны победить в каждом из четырех оставшихся матчей, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Теперь это наша главная цель. Да, мы не потеряли шансы на победу в чемпионате, но мы понимаем, что это сложно – «Спартак» слишком сильно оторвался вперед. Мы должны сохранять концентрацию и быть нацелены на то, чтобы сохранить второе место и выйти в Лигу чемпионов.

– Помните эпизод, когда игрок томичей упал в вашей штрафной площадке, а вы и Шатов были рядом. Успели разглядеть, был ли там фол?

– На поле есть рефери – его работа заключается в том, чтобы определять, было нарушение или нет. Случаются ошибки, помарки, да. Не знаю, был ли там пенальти. В одном из следующих эпизодов Жирков исполнил прострел, а соперник схватил меня внутри штрафной площадки, но никто не обсуждает этот момент. В общем, это все игровые моменты, по итогам которых решения принимают только судьи.

После 26-ти туров «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «Спартака» на восемь очков и опережая идущий третьим ЦСКА на два балла.