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    Жулиано: «Главная цель «Зенита» – Лига чемпионов, «Спартак» ушел далеко вперед»

    Полузащитник «Зенита» Жулиано после победы над «Томью» (2:0) в матче 26-го тура РФПЛ заявил, что целью сине-бело-голубых является попадание в Лигу чемпионов. По мнению бразильца, лидирующий «Спартак» петербуржцы вряд ли сумеют догнать за оставшиеся четыре тура.

    – Непростая игра на непростом поле. К счастью, мы сумели победить и теперь возвращаемся домой с чувством выполненной работы. Теперь мы должны победить в каждом из четырех оставшихся матчей, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Теперь это наша главная цель. Да, мы не потеряли шансы на победу в чемпионате, но мы понимаем, что это сложно – «Спартак» слишком сильно оторвался вперед. Мы должны сохранять концентрацию и быть нацелены на то, чтобы сохранить второе место и выйти в Лигу чемпионов.

    – Помните эпизод, когда игрок томичей упал в вашей штрафной площадке, а вы и Шатов были рядом. Успели разглядеть, был ли там фол?

    – На поле есть рефери – его работа заключается в том, чтобы определять, было нарушение или нет. Случаются ошибки, помарки, да. Не знаю, был ли там пенальти. В одном из следующих эпизодов Жирков исполнил прострел, а соперник схватил меня внутри штрафной площадки, но никто не обсуждает этот момент. В общем, это все игровые моменты, по итогам которых решения принимают только судьи.

    После 26-ти туров «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «Спартака» на восемь очков и опережая идущий третьим ЦСКА на два балла.

    Источник: ФК «Зенит»

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    01.05.2017 17:45
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 3 мая 2017, 11:02

      Стесняюсь спросить...а у нас разве не три команды в следующей лиги чемпионов будет?

      0
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 2 мая 2017, 09:54

      Календарь как бы намекает у ЦСКА - Амкар, Арсенал, Рубин и Анжи.
      У Зенита крепкий Терек, Крылышки, Краснодар и Локо.
      С Такой игрой сине-бело-голубых замахиваться на второе место как минимум глупо...
      Хоть и обидно это говорить.

      -1
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > lysenkoff 3 мая 2017, 00:22

      Я бы не стал недооценивать Амкар, Рубин и Анжи, да и Арсенал может забрать очки)))

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 2 мая 2017, 00:13

      Хорошо бы.

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 1 мая 2017, 22:12

      Ну будет ЛЧ, и что? Ни Зениту , ни Спартаку делать там нечего, как и ЦСКА

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 1 мая 2017, 20:02

      Зениту,сейчас,главное,не упустить второе место, Спартак-Чемпион,это понятно

      0
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      Рейтинг: +92

      yuran63 1 мая 2017, 19:05

      Так будет всегда!

      2
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > yuran63 1 мая 2017, 20:25

      ага через следующие 16 лет!)))))

      -1
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 1 мая 2017, 19:01

      ну хоть кто-то реалист и понимает что Спартак чемпион

      2
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      Рейтинг: +66

      Евгений Б 1 мая 2017, 18:50

      Игра вообще никакая у Зенита... Притакой игре удивлён я, что вообще в зоне лиги чемпионов находится, пока. Всё очевидно, почему нет действий со стороныруководства? Зенит сам отдал чемпионство, как и ЦСКА...

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 1 мая 2017, 18:43

      Есть и в Зените трезвые люди,
      Последние игры всё рассудят.

      5
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > subbotaspartak 1 мая 2017, 18:56

      Удивлён?

      1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 1 мая 2017, 18:17

      Это ясно

      1
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