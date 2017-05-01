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  • Жулиано: «Главная цель «Зенита» – Лига чемпионов, «Спартак» ушел далеко вперед»

Жулиано: «Главная цель «Зенита» – Лига чемпионов, «Спартак» ушел далеко вперед»

1 мая 2017, 17:45
22

Полузащитник «Зенита» Жулиано после победы над «Томью» (2:0) в матче 26-го тура РФПЛ заявил, что целью сине-бело-голубых является попадание в Лигу чемпионов. По мнению бразильца, лидирующий «Спартак» петербуржцы вряд ли сумеют догнать за оставшиеся четыре тура.

– Непростая игра на непростом поле. К счастью, мы сумели победить и теперь возвращаемся домой с чувством выполненной работы. Теперь мы должны победить в каждом из четырех оставшихся матчей, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Теперь это наша главная цель. Да, мы не потеряли шансы на победу в чемпионате, но мы понимаем, что это сложно – «Спартак» слишком сильно оторвался вперед. Мы должны сохранять концентрацию и быть нацелены на то, чтобы сохранить второе место и выйти в Лигу чемпионов.

– Помните эпизод, когда игрок томичей упал в вашей штрафной площадке, а вы и Шатов были рядом. Успели разглядеть, был ли там фол?

– На поле есть рефери – его работа заключается в том, чтобы определять, было нарушение или нет. Случаются ошибки, помарки, да. Не знаю, был ли там пенальти. В одном из следующих эпизодов Жирков исполнил прострел, а соперник схватил меня внутри штрафной площадки, но никто не обсуждает этот момент. В общем, это все игровые моменты, по итогам которых решения принимают только судьи.

После 26-ти туров «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «Спартака» на восемь очков и опережая идущий третьим ЦСКА на два балла.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Жулиано
Комментарии (22)
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kostyandr
1493650150
Одна осечка и уже все в руках ЦСКА в борьбе за второе место
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Roman Viktorovich
1493650501
Спартак делеко ушел?А кто в этом виноват? Зенит сделал все возможное, что бы не стать чемпионом! Все было в наших руках!Потеря очков с Анжи и проигрыш Спартаку, все решили!Хотя нет,все решило приглашение Луческу, уж больно много он совершил ошибок в этом сезоне.
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Mahone
1493650670
Да 2 место тоже неплохо,удачи Зениту!!!!!!
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paracetamol
1493650722
Все жду, когда наш г-но тренер Сашу Кержакова выпустит хотя бы на тайм. Сел Кока на лавку, появились в составе Шатов со Смольниковым, и игра, вроде, пошла. А еще бы Сашу...!
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adekvat
1493651476
С такой игрой это даже за счастье будет.
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subbotaspartak
1493653427
Есть и в Зените трезвые люди, Последние игры всё рассудят.
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Евгений Б
1493653805
Игра вообще никакая у Зенита... Притакой игре удивлён я, что вообще в зоне лиги чемпионов находится, пока. Всё очевидно, почему нет действий со стороныруководства? Зенит сам отдал чемпионство, как и ЦСКА...
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NEON-SM
1493654471
ну хоть кто-то реалист и понимает что Спартак чемпион
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yuran63
1493654717
Так будет всегда!
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lysenkoff
1493708055
Календарь как бы намекает у ЦСКА - Амкар, Арсенал, Рубин и Анжи. У Зенита крепкий Терек, Крылышки, Краснодар и Локо. С Такой игрой сине-бело-голубых замахиваться на второе место как минимум глупо... Хоть и обидно это говорить.
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