Мостовой: «Кутепов часто ошибался в последнее время, поэтому мы видим в составе «Спартака» Джикию»

Экс-хавбек «Спартака» Александр Мостовой считает, что отсутствие в стартовом составе красно-белых защитника Ильи Кутепова в последних матчах обусловлено его частыми ошибками. Также он прокомментировал слова главного тренера спартаковцев Массимо Карреры, что полузащитник Роман Зобнин станет выдающимся игроком.

– Что скажете об отсутствии Ильи Кутепова в последних матчах?

– Он очень часто «привозил» голы в последнее время, поэтому мы видим в основе Джикию. Георгий неплохо сыгрался с Таски, если не учитывать поражение от «Ростова». Это все видел Каррера, который и принял решение посадить Кутепова на лавку. Вы, кстати, не забывайте про Сальваторе Боккетти и Маурисио. В «Спартаке» серьезная конкуренция за место в основе.

– Как вам игра Луиса Адриано?

– Когда он только пришел в «Спартак», я сказал, что оценивать его довольно непросто, потому что в «Милане» он был игроком замены, а позже вообще перестал выходить на поле. Поэтому, когда он перебрался в Москву, я не понимал, как он будет выглядеть. В любом случае, Адриано нельзя сравнивать с тем же Зе Луишем, который превосходит его по всем параметрам. Да, Луис забил, но больше мы его не видели. С другой стороны, его присутствие дает возможность Каррере ротировать состав, чтобы предоставить отдых другим игрокам.

– Удивлены отсутствием Александра Самедова?

– Думал, что он появится после перерыва. Правда, не знал, на какой позиции. Каррера решил выпустить Зе Луиша, который принес очень много пользы.

– Зе Луиш – лучший игрок в составе «Спартака»?

– Нет. Все старались, просто он внес огромный вклад в победу.

– Массимо Каррера недавно сказал, что Роман Зобнин станет выдающимся игроком. Допускаете его уход в летнее трансферное окно?

– Вряд ли. К тому же, чтобы быть выдающимся игроком, нужно часто забивать. У него еще все впереди. Роман все делает правильно: идет в борьбу, помогает партнерам в отборе и атаке. С другой стороны, Каррера видит его каждый день, и ему проще рассуждать на эту тему.