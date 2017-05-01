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    Мостовой: «Кутепов часто ошибался в последнее время, поэтому мы видим в составе «Спартака» Джикию»

    Экс-хавбек «Спартака» Александр Мостовой считает, что отсутствие в стартовом составе красно-белых защитника Ильи Кутепова в последних матчах обусловлено его частыми ошибками. Также он прокомментировал слова главного тренера спартаковцев Массимо Карреры, что полузащитник Роман Зобнин станет выдающимся игроком.

    – Что скажете об отсутствии Ильи Кутепова в последних матчах?

    – Он очень часто «привозил» голы в последнее время, поэтому мы видим в основе Джикию. Георгий неплохо сыгрался с Таски, если не учитывать поражение от «Ростова». Это все видел Каррера, который и принял решение посадить Кутепова на лавку. Вы, кстати, не забывайте про Сальваторе Боккетти и Маурисио. В «Спартаке» серьезная конкуренция за место в основе.

    – Как вам игра Луиса Адриано?

    – Когда он только пришел в «Спартак», я сказал, что оценивать его довольно непросто, потому что в «Милане» он был игроком замены, а позже вообще перестал выходить на поле. Поэтому, когда он перебрался в Москву, я не понимал, как он будет выглядеть. В любом случае, Адриано нельзя сравнивать с тем же Зе Луишем, который превосходит его по всем параметрам. Да, Луис забил, но больше мы его не видели. С другой стороны, его присутствие дает возможность Каррере ротировать состав, чтобы предоставить отдых другим игрокам.

    – Удивлены отсутствием Александра Самедова?

    – Думал, что он появится после перерыва. Правда, не знал, на какой позиции. Каррера решил выпустить Зе Луиша, который принес очень много пользы.

    – Зе Луиш – лучший игрок в составе «Спартака»?

    – Нет. Все старались, просто он внес огромный вклад в победу.

    – Массимо Каррера недавно сказал, что Роман Зобнин станет выдающимся игроком. Допускаете его уход в летнее трансферное окно?

    – Вряд ли. К тому же, чтобы быть выдающимся игроком, нужно часто забивать. У него еще все впереди. Роман все делает правильно: идет в борьбу, помогает партнерам в отборе и атаке. С другой стороны, Каррера видит его каждый день, и ему проще рассуждать на эту тему.

    Источник: «Советский спорт»

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    01.05.2017 15:59
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 1 мая 2017, 21:39

      - да!, жаль , как-то Илья "остановился"...перспективный парень...может побывал на "лекциях" Кокорина & Co.......будет очень обидно, если Кутепов не сумеет "включиться"...удачи ему!, и всей нашей молодёжи!!! Россия - Вперёд!

      0
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > кеша_КБ 1 мая 2017, 22:02

      С самого начала Кутепов был мертвый и косячный. Как его в сборную позвали вообще не понимаю. Джикия нормально смотрится

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 1 мая 2017, 20:22

      Это не тот ли Кутепов, который после провальной игры в сборной,всем рассказывал,как он крут ! ))))))

      1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 1 мая 2017, 18:58

      Зобнин очень сильный сезон проводит! это доказывает статистика. Кутепов расслабил булки... Адриано забивной форвард и это главное. ну а Зе Луиш на данный момент лучший из нападающих что есть в обойме у Карерры.

      2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 1 мая 2017, 18:46

      Джикия был на своём месте,
      А Кутепов? Это для сборной тесто.

      1
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > subbotaspartak 1 мая 2017, 22:02

      - не торопись, посмотрим),.....С победой!!!

      0
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 1 мая 2017, 18:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      кутепов, зобнин, шатов и т.д. это днище

      -7
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > Axe111 1 мая 2017, 19:07

      По лбу тебе хуищем!

      4
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      Рейтинг: +454

      Filllllll > PNZ1985 1 мая 2017, 20:51

      Жаль 10 лайков нельзя сразу за рифму поставить) +++

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 мая 2017, 17:05

      А я думаю Каррера пока просто прячет Кутепова-бережет так сказать от акул пера,и правильно делает-а то сожрут как Филимонова.

      3
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > Диктор 1 мая 2017, 21:58

      - может быть...хорошая мысль!, спасибо, Диктор!

      0
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > Диктор 1 мая 2017, 22:04

      В спартак 2 его там ему пока и место

      0
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      Рейтинг: +2726

      a_who 1 мая 2017, 16:57

      Будем надеяться , что Адриано себя еще покажет, техника ого-го ! Кутепова Каррера должен подтянуть ! Самедов - трудовик и очень полезен !

      2
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      Рейтинг: +100653

      zigbert 1 мая 2017, 16:56

      Оборона у нас не совсем отлажена.Вот и в этом матче Таски совершил грубую ошибку,спас Джикия. В другом эпизоде Таски заблокировал удар по воротам.Я понимаю без ошибок в футболе не бывает, но главное не совершать детских ляпов.А Кутепов Спартаку еще пригодится ,хотя Джикия на данный момент сильней Кутепова.

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 1 мая 2017, 16:26

      А как же "Кутепов-надежда сборной России", куда смотрит Мутко?

      2
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 1 мая 2017, 16:22

      По Кутепову полностью согласен ... мало того, что ошибается, так еще и ошибки исправляет тем, что хватает соперников руками ... нужно больше тренироваться ...
      Луис Адриано может быть сейчас и похуже Зе Луиша выглядит, но ведь и Зе Луиш в первое время не блистал ... дайте акклиматизироваться, там видно будет ... в любом случае второй нападающий, как воздух нужен ...
      Самедов ... что удивительного в его отсутствии? ... в атаке не блещет ... скорости нет ... обыграть никого не может ... обороняться, когда это нужно, не умеет ... ... ну разве что на подмену, когда совсем играть некому или лимит давит ...
      По Зобнину Каррера, конечно, вистов отвесил ... но тем не менее то, что сейчас показывает Роман вполне себе годно ... если не сбавит, то вырастет добротным игроком ... может быть и не звездой, но хорошей рабочей лошадкой, кои всегда ценятся ...

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