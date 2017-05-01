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  • Мостовой: «Кутепов часто ошибался в последнее время, поэтому мы видим в составе «Спартака» Джикию»

Мостовой: «Кутепов часто ошибался в последнее время, поэтому мы видим в составе «Спартака» Джикию»

1 мая 2017, 15:59
19

Экс-хавбек «Спартака» Александр Мостовой считает, что отсутствие в стартовом составе красно-белых защитника Ильи Кутепова в последних матчах обусловлено его частыми ошибками. Также он прокомментировал слова главного тренера спартаковцев Массимо Карреры, что полузащитник Роман Зобнин станет выдающимся игроком.

– Что скажете об отсутствии Ильи Кутепова в последних матчах?

– Он очень часто «привозил» голы в последнее время, поэтому мы видим в основе Джикию. Георгий неплохо сыгрался с Таски, если не учитывать поражение от «Ростова». Это все видел Каррера, который и принял решение посадить Кутепова на лавку. Вы, кстати, не забывайте про Сальваторе Боккетти и Маурисио. В «Спартаке» серьезная конкуренция за место в основе.

– Как вам игра Луиса Адриано?

– Когда он только пришел в «Спартак», я сказал, что оценивать его довольно непросто, потому что в «Милане» он был игроком замены, а позже вообще перестал выходить на поле. Поэтому, когда он перебрался в Москву, я не понимал, как он будет выглядеть. В любом случае, Адриано нельзя сравнивать с тем же Зе Луишем, который превосходит его по всем параметрам. Да, Луис забил, но больше мы его не видели. С другой стороны, его присутствие дает возможность Каррере ротировать состав, чтобы предоставить отдых другим игрокам.

– Удивлены отсутствием Александра Самедова?

– Думал, что он появится после перерыва. Правда, не знал, на какой позиции. Каррера решил выпустить Зе Луиша, который принес очень много пользы.

– Зе Луиш – лучший игрок в составе «Спартака»?

– Нет. Все старались, просто он внес огромный вклад в победу.

– Массимо Каррера недавно сказал, что Роман Зобнин станет выдающимся игроком. Допускаете его уход в летнее трансферное окно?

– Вряд ли. К тому же, чтобы быть выдающимся игроком, нужно часто забивать. У него еще все впереди. Роман все делает правильно: идет в борьбу, помогает партнерам в отборе и атаке. С другой стороны, Каррера видит его каждый день, и ему проще рассуждать на эту тему.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья Джикия Георгий Мостовой Александр
Комментарии (19)
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NEON-SM
1493644474
мне тоже джикия больше в защите нравится, цепкий, крепкий. с его небольшим ростом он практически все единоборства выигрывал за счёт правильного выбора позиции. Ну каррера гроссмейстер, поберёг 2 форвардов и они считай доказали что не зря, в отличии от цска и дзагоева. Конечно круто, когда в составе во 2 тайме выходит здоровый зе луиш и начинает финтить и прыгать перед уставшей обороной цска, они в 3 центральных не могли остановить его, будь чуть поудачливее и цска от разгрома не спасло бы ничего, удачи КБ
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erma
1493644582
Что еще должен сделать Джикия, какой трюк продемонстрировать, чтобы доказать всем твердолобым, что он просто лучше Кутепова. Он - настоящий боец.
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Atom2020
1493644975
По Кутепову полностью согласен ... мало того, что ошибается, так еще и ошибки исправляет тем, что хватает соперников руками ... нужно больше тренироваться ... Луис Адриано может быть сейчас и похуже Зе Луиша выглядит, но ведь и Зе Луиш в первое время не блистал ... дайте акклиматизироваться, там видно будет ... в любом случае второй нападающий, как воздух нужен ... Самедов ... что удивительного в его отсутствии? ... в атаке не блещет ... скорости нет ... обыграть никого не может ... обороняться, когда это нужно, не умеет ... ... ну разве что на подмену, когда совсем играть некому или лимит давит ... По Зобнину Каррера, конечно, вистов отвесил ... но тем не менее то, что сейчас показывает Роман вполне себе годно ... если не сбавит, то вырастет добротным игроком ... может быть и не звездой, но хорошей рабочей лошадкой, кои всегда ценятся ...
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kykyi
1493645181
А как же "Кутепов-надежда сборной России", куда смотрит Мутко?
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zigbert
1493646991
Оборона у нас не совсем отлажена.Вот и в этом матче Таски совершил грубую ошибку,спас Джикия. В другом эпизоде Таски заблокировал удар по воротам.Я понимаю без ошибок в футболе не бывает, но главное не совершать детских ляпов.А Кутепов Спартаку еще пригодится ,хотя Джикия на данный момент сильней Кутепова.
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a_who
1493647026
Будем надеяться , что Адриано себя еще покажет, техника ого-го ! Кутепова Каррера должен подтянуть ! Самедов - трудовик и очень полезен !
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Диктор
1493647503
А я думаю Каррера пока просто прячет Кутепова-бережет так сказать от акул пера,и правильно делает-а то сожрут как Филимонова.
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Axe111
1493652049
кутепов, зобнин, шатов и т.д. это днище
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Д Альбертини
1493654311
Зобнин очень сильный сезон проводит! это доказывает статистика. Кутепов расслабил булки... Адриано забивной форвард и это главное. ну а Зе Луиш на данный момент лучший из нападающих что есть в обойме у Карерры.
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acer2003
1493659323
Это не тот ли Кутепов, который после провальной игры в сборной,всем рассказывал,как он крут ! ))))))
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