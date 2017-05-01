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  • РФПЛ. «Зенит» обыграл «Томь» благодаря голам Шатова и Данни

РФПЛ. «Зенит» обыграл «Томь» благодаря голам Шатова и Данни

1 мая 2017, 14:50
43

В матче 26-го тура РФПЛ «Зенит» на выезде нанес поражение «Томи».

Петербуржцы открыли счет на 35-й минуте первого тайма благодаря голу Олега Шатова, а закрепили свое преимущество после точного удара Данни на 84-й минуте.

После этой победы сине-бело-голубые набрали 52 очка и вышли на второе место в турнирной таблице, опередив ЦСКА.

Чемпионат России. РФПЛ. 26-й тур

Томь (Томск) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Шатов, 35; 0:2 – Данни, 83.

Томь: Мелихов, Митерев, Карымов, Пульич (Букачев, 46), Сасин, Попов, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 64), Голышев, Пугин, Соболев (Салахутдинов, 88).

Зенит: Лунев, Смольников, Кришито, Иванович, Жирков, Гарсия, Жулиано (Мак, 77), Эрнани (Цаллагов, 62), Шатов (Кержаков, 87), Данни, Дзюба.

Предупреждения: Соболев, 31 – Кришито, 31; Данни, 84.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Томь
Комментарии (43)
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Мескини
1493639672
В принципе играли равные команды, одного класса, позор-бомжатник был чуть удачливее, а так да примерно команды 15-16 мест играли. и то что бомже-позор на 2 ом месте а не на 5 ом - это заслуга судей)
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Roman Viktorovich
1493639676
Скажите друзья,кто нибудь еще ненавидел кроме меня, во время репортажа Погорелова и того мудака с кем он работал?
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NEON-SM
1493640008
С игрой всё понятно, на классе. Вот немного смущает снятие футболки Данни, конечно передал привет жене жестом "соски" но зачем снимать то, получил жёлтую карточку на ровном месте, не знаю какая она по счёту, но представьте на минутку что этот горчичник может стать решающим перед матчем с Краснодаром например. С трудом вериться что он обрадовался 2-му не победному голу да ещё такой непобедимой Томи)))) не профессионально как минимум
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shinnik
1493640433
Напыхтели.. Даже Сашке дали побегать.Грустно это всё.
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BarStep
1493640443
Впечатление от игры - сгоняли товорняк..., к тому же не самый зрелищный. Как румыну удалось "убить" командную игру - не понимаю..., захочешь такое сотворить - хрен получится. "Мастера слова" с матч тв, - это вообще космос...
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Мескини
1493640859
говно приплыло в Томск, Томску еще время надо что бы освежить город от запаха, трех удалений и левых пеналей))) Молодцы Томичи, чуть не хватило, а жаль - говно плывет в ЛЧ, надеюсь не доплывет
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сасас
1493641227
Как жду того момента, когда Луческе скажем мы "Прощай.."
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ufos73
1493644928
Поздравляю Зину с чемпионской игрой!
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dddolphin
1493648247
А чё, судья сегодня не играл у Зенита чтоли?
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paracetamol
1493650394
Счет на табло, а остальное сантименты!
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