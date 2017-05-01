РФПЛ. «Зенит» обыграл «Томь» благодаря голам Шатова и Данни

В матче 26-го тура РФПЛ «Зенит» на выезде нанес поражение «Томи».

Петербуржцы открыли счет на 35-й минуте первого тайма благодаря голу Олега Шатова, а закрепили свое преимущество после точного удара Данни на 84-й минуте.

После этой победы сине-бело-голубые набрали 52 очка и вышли на второе место в турнирной таблице, опередив ЦСКА.

Чемпионат России. РФПЛ. 26-й тур

Томь (Томск) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Шатов, 35; 0:2 – Данни, 83.

Томь: Мелихов, Митерев, Карымов, Пульич (Букачев, 46), Сасин, Попов, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 64), Голышев, Пугин, Соболев (Салахутдинов, 88).

Зенит: Лунев, Смольников, Кришито, Иванович, Жирков, Гарсия, Жулиано (Мак, 77), Эрнани (Цаллагов, 62), Шатов (Кержаков, 87), Данни, Дзюба.

Предупреждения: Соболев, 31 – Кришито, 31; Данни, 84.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ