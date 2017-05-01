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    РФПЛ. «Зенит» обыграл «Томь» благодаря голам Шатова и Данни

    В матче 26-го тура РФПЛ «Зенит» на выезде нанес поражение «Томи».

    Петербуржцы открыли счет на 35-й минуте первого тайма благодаря голу Олега Шатова, а закрепили свое преимущество после точного удара Данни на 84-й минуте.

    После этой победы сине-бело-голубые набрали 52 очка и вышли на второе место в турнирной таблице, опередив ЦСКА.

    Чемпионат России. РФПЛ. 26-й тур

    Томь (Томск) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Шатов, 35; 0:2 – Данни, 83.

    Томь: Мелихов, Митерев, Карымов, Пульич (Букачев, 46), Сасин, Попов, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 64), Голышев, Пугин, Соболев (Салахутдинов, 88).

    Зенит: Лунев, Смольников, Кришито, Иванович, Жирков, Гарсия, Жулиано (Мак, 77), Эрнани (Цаллагов, 62), Шатов (Кержаков, 87), Данни, Дзюба.

    Предупреждения: Соболев, 31 – Кришито, 31; Данни, 84.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2017 14:50
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 1 мая 2017, 17:53

      Счет на табло, а остальное сантименты!

      2
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > paracetamol 1 мая 2017, 20:24

      Согласен.Очки не "!пахнут".Но всё же остаётся куча "НО"!Игра команды идёт в крутом пике вниз.На первый взгляд всё "кучерявянько":и распасовочка,и движение вперёд, и вроде стремление к победе....Только за чей ,извиняюсь,счёт???В этом составе кажется что игроки не измарав маек с трусами хотят получить всё и вся...И "Цыган" им всячески потворствует.А что такого....Денежки на КЭШ всем капают хоч играй,хоч протирай анус на лавке....ГДЕ ТОТ ЗЕНИТ который РВАЛ В КЛОЧЬЯ ПЕРВОПРИСТОЛЬНУЮ?????Ан нет его....Все вышли в тираж......Я НЕ БОЛЕЛЬЩИК ЗЕНИТА!просто жаль талантливую команду с прекрасным прошлым и ,увы,туманным будущим.....

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 1 мая 2017, 17:51

      Томь уже не играет, возврат в ФНЛ гарантирован....

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 1 мая 2017, 17:19

      ну и вася...

      0
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 1 мая 2017, 17:17

      А чё, судья сегодня не играл у Зенита чтоли?

      1
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      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 > dddolphin 1 мая 2017, 17:24

      А чё то троллей мало сегодня. Аж скучно

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > dddolphin 1 мая 2017, 18:25

      Томь без судьи сдает всем игры....

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 1 мая 2017, 16:22

      Поздравляю Зину с чемпионской игрой!

      2
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 1 мая 2017, 15:54

      Да!!!!! Слабо сыграли-но победителей не судят!!!!!!!!!1 Зенит-2й

      0
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      ...
      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 > Mahone 1 мая 2017, 15:55

      Жаль, ну судя по календарю и игре Зенита, он 3й

      2
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      Рейтинг: +1381

      marslond 1 мая 2017, 15:34

      Шатов вытянул "мертвый" Зенит. Да, Питеру нужны перемены, Мистер походу заигрался

      0
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      Рейтинг: +439

      сасас 1 мая 2017, 15:20

      Как жду того момента, когда Луческе скажем мы "Прощай.."

      1
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      Рейтинг: +73

      Roman Viktorovich > сасас 1 мая 2017, 15:23

      Радости особой неверное нет, но очень приятно вновь видеть забегания Смольникова в штрафную

      1
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      Рейтинг: +99

      Мескини 1 мая 2017, 15:14

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      говно приплыло в Томск, Томску еще время надо что бы освежить город от запаха, трех удалений и левых пеналей))) Молодцы Томичи, чуть не хватило, а жаль - говно плывет в ЛЧ, надеюсь не доплывет

      -5
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      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 > Мескини 1 мая 2017, 15:50

      Желчь из себя извлеки и внимательно матчи смотри.

      1
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      Рейтинг: +73

      Roman Viktorovich 1 мая 2017, 15:11

      В целом, вся та же унылая картина. У Зенита нет особого желания играть и забивать. Светлые пятна в игре, это пожалуй Шатов и Смольников!Вообще с возвращением Смольникова, все стало немного быстрее и интереснее. Тот же Мак, который я считаю был лучшим в составе Зенита, в первой части сезона, умудрился выйдя на замену сегодня и с Арсеналом ,не использовать стопроцентные моменты. Судья опять же, пожелел немного Зенит, мог при желании удалить Кришито, и штрафной не назначил на 60-ой минуте. Всех с победой!Ее можно впервые за последние несколько игр, назвать полностью заслуженной.

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      Рейтинг: +439

      сасас > Roman Viktorovich 1 мая 2017, 15:15

      радости эта победа не приносла ни капли.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Roman Viktorovich 1 мая 2017, 15:48

      а что сейчас ты хочешь увидеть?
      вчера чемпионат закончился....
      "ну, будет Зенит пыхтеть, чтобы занять второе место.... -а оно надо?
      осталось узнать ещё две команды, которые будут играть в Европе...
      завтра мы узнаем одну из этих двух, а остальным можно доигрывать... и праздновать как Мигель Данни

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      Рейтинг: +73

      Roman Viktorovich > семёнычев 1 мая 2017, 15:58

      Чемпионат закончился вчера,это правда!Но Зенит так играет всю весну,исключение пожалуй матч с Рубином и Арсеналом, но во втором случае слишком слаб был соперник, да и гол из офсайда Данни забил. Зенит и с Анжи играл в блеклый футбол, когда еще была надежда на чемпионство!И хоть со Спартаком,Зенит мог при определенных обстоятельствах зацепиться за ничью, ничем приятным не удивил, Спартак был сильнее!Так что я не думаю, что Зенит не разгромил сегодня Томь, только из-за того, что Спартак вчера по сути стал чемпионом.

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      Рейтинг: +150

      Бмв525 > Roman Viktorovich 1 мая 2017, 17:30

      (ИЗ ОБЛАСТИ ФАНТАСТИКИ )Спартак 3 матча играет на ничью и 1 проигрывает . Зенит же играет на победу все 4 матча .ну и где же чемпионство Спартака ?

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      Рейтинг: +73

      Roman Viktorovich > Бмв525 1 мая 2017, 18:43

      В скобках уже ответ на твой вопрос! Это фантастика, тем более что им играть с Томью, которой они отгрузят мячей 5, если бы они играли например не с Томью а с Крыльями, я думаю Спартак эмоциально опустошенный проиграл бы в следующем туре,а так лучше об этом не думать,а ждать следующего сезона

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