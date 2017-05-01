Вице-губернатор Санкт-Петербурга отчитался о подготовке стадиона к матчу «Зенита» с «Тереком»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о ходе подготовки стадиона «Крестовский» к предстоящему матчу «Зенита» с «Тереком». Он отметил, что на объекте продолжают устранять недочеты, допущенные при строительстве самого дорогого стадиона в России.

«Гибридный газон (натуральный и синтетический) – это для многих стран нормальное явление, но на «Зенит-Арене» газон очень хороший и улучшается день ото дня. Не стоит забывать, что мы находимся на северных широтах и траве, как и всей природе, необходимо пробуждение после зимней спячки. Трава живая, и мы помогаем ей удобрением, просевом и инсоляцией.

Позавчера, в теплый, солнечный и безветренный день, заменили оперативно карту с заводским дефектом на раздвижной части кровли. Ударно заменили 120 кв. метров, слава богу, погода позволила. Так что больше нет протечек на всех 78 тысячах кв. метрах раздвижной и стационарной кровли.

По просьбе ФК «Зенит» раздвинули северную часть раздвижной кровли для естественного притока воздуха (газон должен дышать), так как температура воздуха положительная», – написал вице-губернатор Санкт-Петербурга в Facebook.

Матч 27-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Терек» состоится в воскресенье, 7 мая, в 19:00 по московскому времени.