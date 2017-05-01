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    Вице-губернатор Санкт-Петербурга отчитался о подготовке стадиона к матчу «Зенита» с «Тереком»

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о ходе подготовки стадиона «Крестовский» к предстоящему матчу «Зенита» с «Тереком». Он отметил, что на объекте продолжают устранять недочеты, допущенные при строительстве самого дорогого стадиона в России.

    «Гибридный газон (натуральный и синтетический) – это для многих стран нормальное явление, но на «Зенит-Арене» газон очень хороший и улучшается день ото дня. Не стоит забывать, что мы находимся на северных широтах и траве, как и всей природе, необходимо пробуждение после зимней спячки. Трава живая, и мы помогаем ей удобрением, просевом и инсоляцией.

    Позавчера, в теплый, солнечный и безветренный день, заменили оперативно карту с заводским дефектом на раздвижной части кровли. Ударно заменили 120 кв. метров, слава богу, погода позволила. Так что больше нет протечек на всех 78 тысячах кв. метрах раздвижной и стационарной кровли.

    По просьбе ФК «Зенит» раздвинули северную часть раздвижной кровли для естественного притока воздуха (газон должен дышать), так как температура воздуха положительная», – написал вице-губернатор Санкт-Петербурга в Facebook.

    Матч 27-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Терек» состоится в воскресенье, 7 мая, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Facebook.com

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    01.05.2017 06:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 мая 2017, 09:02

      Будущее -- это продолжение настоящего.
      Значит будет висеть постоянная табличка--"РЕМОНТ".

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      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 1 мая 2017, 08:54

      Какие вы молодцы в Питере! Трудяги!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      Эрк 1 мая 2017, 08:04

      Гибридный газон =)

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 1 мая 2017, 07:35

      В ясный безветренный день нет протечек, ураааа! И хорош трындеть про северные широты, у вас климат ничем не отличается от Гамбурга, там играют на газоне круглый год, и без крыши. Достал уже врать, Слюняев.

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