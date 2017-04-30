Орлов предложил ввести в России штрафы для футболистов и тренеров, которые оскорбляют судей

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов выступил с инициативой введения штрафов для футболистов и тренеров чемпионата России, которые оскорбляют арбитров.

– Футбольная общественность очень строго стала рассматривать судейские ошибки. Столько обидных слов… Странно слышать такое от игроков и тренеров. Наверное, вы обращали внимание, что, например, Моуринью платил штраф за оскорбления арбитров.

– Призываете ввести такие же штрафы в России?

– Совершенно верно. Тренеры, футболисты должны нести ответственность за свои слова. Ведь они своими репликами разрушают корпоративную целостность, этику. Надо уважать, поддерживать друг друга. Или получай наказание. В Германии, насколько я помню, штрафовали за такие слова. То есть давайте введем какой-то мораторий.