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  • Орлов предложил ввести в России штрафы для футболистов и тренеров, которые оскорбляют судей

Орлов предложил ввести в России штрафы для футболистов и тренеров, которые оскорбляют судей

30 апреля 2017, 14:14
19

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов выступил с инициативой введения штрафов для футболистов и тренеров чемпионата России, которые оскорбляют арбитров.

– Футбольная общественность очень строго стала рассматривать судейские ошибки. Столько обидных слов… Странно слышать такое от игроков и тренеров. Наверное, вы обращали внимание, что, например, Моуринью платил штраф за оскорбления арбитров.

– Призываете ввести такие же штрафы в России?

– Совершенно верно. Тренеры, футболисты должны нести ответственность за свои слова. Ведь они своими репликами разрушают корпоративную целостность, этику. Надо уважать, поддерживать друг друга. Или получай наказание. В Германии, насколько я помню, штрафовали за такие слова. То есть давайте введем какой-то мораторий.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Орлов Геннадий
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Ще Гевара
1493551964
Все как всегда о наказаниях говорит человек которого первого нужно наказывать.
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Павелий
1493553003
А штрафы для тех, кто постоянно ноет про работу арбитров?
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Popularov
1493553344
А почему Орлов НЕ ВОЗМУЩАЕТСЯ таким БЕЗОБРАЗНЫМ и СКАНДАЛЬНЫМ судейством в этом сезоне и в прошлом???? Судейские СКАНДАЛЫ захлестнули наш чемпионат и судейская коррупция побила все рекорды, а Орлов оправдывает судей, их произвол и предлагает НЕАДЕКВАТНЫЕ меры! Судей НАДО КАРАТЬ БЕСПОЩАДНО за судейский произвол, СКАНДАЛЫ, а не общественность и не болельщиков! Общественность и болельщики справедливо ВОЗМУЩЕНЫ таким судейским произволом имени Будогосского и чиновников РФС, а Орлов предлагает ГАЛИМАТЬЮ и несёт АХИНЕЮ! Именно Будогосский, Бутенко, Баскаков и чиновники РФС виновны и несут ПРЯМУЮ ответственность за все судейские СКАНДАЛЫ в нашем судействе! Почему Орлов предлагает наказывать общественность, а не чиновников РФС и арбитров, которые ДОПУСТИЛИ и покрывают этот судейский БЕСПРЕДЕЛ??? Пока судей не будут наказывать по справедливости их СКАНДАЛЬНОГО судейства, до тех пор КРИМИНАЛ в судействе будет править КРИМИНАЛЬНЫМ баллом! Общественность имеет ПОЛНОЕ право выражать своё возмущение на судейский ПРОИЗВОЛ российских арбитров! Только объединив усилия общественности мы сможем добиться наказания арбитров за все судейские скандалы и ПРОИЗВОЛ в этом и в прошлом сезоне! Орлов! Хватит нести АХИНЕЮ! Вам надо выписывать штрафы за БЕЗДАРНОЕ комментирование матчей! Как вы потом запоёте и каким скандальным голоском! Общественности не нравится ваше комментирование! Оно самое плохое в России!
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polt
1493553851
Иди уже на пенсию, а то что-то много тебя стало со своими маразмами. Коментаторство то как было никакое, так и остается.Популизмом начал заниматься.
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Иван Разглыба
1493554766
Орлова самого штрафовать надо за комментаторство в одну калитку
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besk
1493556842
Давайте Орлова штрафовать за тупые предложения
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mialkov
1493558149
Орлова - в цирк, комментировать обезьян!
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rubinovyi2
1493559525
Как же весна-то в голове у Генахи взыграла..)) Что ни день,то очередная волна словесного поноса.
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cska-62
1493559565
Интересно, а Геннадий Орлов задумывается над тем, что когда коррупция в нашем футболе вскроется, то он сам отправится на нары вместе со своими хозяевами? Как соучастник, обеспечивающий информационное обеспечение коррупции.
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plehanov6
1493577448
А я предлагаю ввести штрафы, причем не символические, комментаторам, которые откровенно болеют(а не комментируют), за одну из играющих команд!!!
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