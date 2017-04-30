Румменигге: «То, что «Бавария» стала чемпионом в пятый раз подряд, это нечто невероятное»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился эмоциями от досрочного чемпионства команды. Напомним, в матче 31-го тура Бундеслиги мюнхенский клуб разгромил «Вольфсбург» со счетом 6:0.

«Победа в чемпионате – это самый почетный титул. Мы говорили об этом перед началом сезона. То, что мы стали чемпионами в пятый раз подряд, это нечто невероятное. Мы хотели провести хороший сезон, в этом году мы его провели. Я думаю, мы стали чемпионами совершенно заслуженно», – сказал функционер.

«Бавария» за три тура до конца опережает ближайшего преследователя на 10 очков.