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Анчелотти: «В следующем сезоне «Бавария» станет сильнее»

29 апреля 2017, 23:03
6

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился эмоциями от досрочной победы мюнхенского клуба в чемпионате Германии. Отметим, что команда в пятый раз подряд стала сильнейшей в национальном первенстве.

«Счастлив впервые в карьере выиграть Бундеслигу. Все благодаря моим игрокам, персоналу, клубу и поддержке фанатов. Я сильно горд.

Последние несколько недель были тяжелыми. Нам необходимо было немного удачи. Но в следующем сезоне мы станем сильнее», – сказал Анчелотти.

Добавим, что Анчелотти стал первым тренером, который выигрывал четыре национальных чемпионата в топ-пять европейских лиг.

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Источник: Twitter
Германия. Бундеслига Бавария Анчелотти Карло
Комментарии (6)
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pzdc.
1493497241
А разве вы щас слабы ???!!!
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Эд1970
1493499826
Там у них если я не ошибаюсь 3-4 игрока основы заканчивают свою карьеру.
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Таганский
1493500234
Ну, наконец-то.. А то, мы ждем - когда уже Бавария сможет сыграть с Ростовом на равных.. Оказывается, надо подождать до следующего сезона..))
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сергей николаевич
1493500302
ну наконец-то усилятся...
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NEON-SM
1493501061
бавария с чемпионством
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