Анчелотти: «В следующем сезоне «Бавария» станет сильнее»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился эмоциями от досрочной победы мюнхенского клуба в чемпионате Германии. Отметим, что команда в пятый раз подряд стала сильнейшей в национальном первенстве.

«Счастлив впервые в карьере выиграть Бундеслигу. Все благодаря моим игрокам, персоналу, клубу и поддержке фанатов. Я сильно горд.

Последние несколько недель были тяжелыми. Нам необходимо было немного удачи. Но в следующем сезоне мы станем сильнее», – сказал Анчелотти.

Добавим, что Анчелотти стал первым тренером, который выигрывал четыре национальных чемпионата в топ-пять европейских лиг.

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