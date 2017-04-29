Шляхтин: «Руководство «Крыльев Советов» доверяет Скрипченко»

Член совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин поделился мнением об игре самарской команды под руководством главного тренера Вадима Скрипченко.

«Отставка Скрипченко? Это очередной вброс, чтобы расшатать ситуацию в коллективе. В команде хорошая атмосфера, есть понимание, есть настрой. Да, немного не восстановились, немножко перегорели. Сейчас больше кадровые проблемы волнуют – у нас травмированы Шелдон Бато, Али Гаджибеков, Милан Родич, Ваня Таранов, Дмитрий Ятченко, Артем Громов, это тридцать процентов команды, о чем здесь можно говорить?

У нас стопроцентное доверие к тренеру. Нужно играть и все, всякие игры бывают, и у звездных команд бывают провалы. Но сейчас ситуация изменилась, картина игры иная, нежели чем при Франке Веркаутерене – результаты стали лучше, забивать стали больше», – сказал функционер.

«Крылья Советов» находятся на 15-й строчке в турнирной таблице РФПЛ. Ближайшую встречу самарцы проведут 1 мая против «Оренбурга».