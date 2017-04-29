Тренер «Рубина»: «Нужно уже забыть про этот сезон»

Тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов поделился мнением об игре 26-го тура чемпионата России против «Локомотива» (1:0), а также рассказал, с чем связана слабая игра казанского клуба в текущем сезоне.

– Какой итог можно будет считать для «Рубина» успехом? Да нужно уже забыть про этот сезон. Вы понимаете, если бы мы сегодня не набрали очки, нам бы пришлось бороться за то, чтобы не попасть в стыковые матчи. Сто процентов! Сейчас уже будет полегче, ребята этой победой сбросили немного груз ответственности.

– С чем на ваш взгляд связана такая обстановка в «Рубине»?

– Очень много кредитов было выдано со всеми этими звездными покупками. А на самом деле ничего же не пошло. Не получилось. С этим все и связано.

– Почему покупки появились, а результат упал? Вы входили еще в прежний тренерский штаб команды, когда такого количества приобретений не было.

– Не все относятся к своим обязанностям на 100 процентов. Надо спрашивать людей за все, что они делают. Вот и все.

«Рубин» располагается на 10-м месте в турнирной таблице РФПЛ.