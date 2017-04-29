Молодежное первенство. «Арсенал» отправил в ворота «Уфы» пять безответных мячей

В матче 26-го тура молодежного первенства «Арсенал» разгромил «Уфу», отправив в сетку ворот башкирской команды пять безответных голов.

Дублем во встрече отметился Никита Мельников. Еще по одному голу на свой счет записали Гурам Аджоев-младший, Андрюс Рукас и Данила Буранов.

Россия. Молодежное первенство. 26-й тур

Уфа (мол.) – Арсенал (мол.) – 0:5 (0:1)

Голы: 0:1 – Аджоев, 10; 0:2 – Мельников, 54; 0:3 – Мельников, 67; 0:4 – Рукас, 71; 0:5 – Буранов, 84.

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