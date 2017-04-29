Шоу: «Уверен, и Ибрагимович, и Рохо вернутся после травм еще более сильными»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу высказался о травмах партнеров по команде Златана Ибрагимовича и Маркоса Рохо. Напомним, оба футболиста получили повреждения в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (2:1).

«С такими серьезными повреждениями лучше не спешить. Я уверен, что парни захотят вернуться на поле как можно скорее. Но с тяжелыми повреждениями нужно, прежде всего, убедиться, что ты до конца выздоровел. Только потом можно приступать к тренировкам.

Конечно, подержка, которую травмированный игрок получает от болельщиков – это ключевой фактор. Каждый человек должен быть рядом, когда у игрока столь серьезная травма. Я знаю, что и Златан, и Маркос пройдут через это и вернутся еще более сильными», – сказал Шоу.

В полуфинале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» встретится с «Сельтой».

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