Венгер постарается уговорить Санчеса отработать контракт с «Арсеналом» до конца

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сравнил ситуацию с текущими переговорами о продлении контракта с чилийцем Алексисом Санчесом с уходом Робина ван Перси в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году.

«В 2012 году мы отпустили ван Перси в «Манчестер Юнайтед», когда у него оставался год контракта, потому что ему было уже 29 лет. Что касается Санчеса, то здесь ситуация иная.

Я думаю, он продлит контракт и останется в команде. Даже если он не подпишет новое соглашение, постараюсь уговорить его доиграть до конца действующего соглашения», – сказал Венгер в интервью The Sun.

Стоит отметить, что действующий контракт Санчеса с «Арсеналом» рассчитан до середины 2018 года.