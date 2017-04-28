Миранчук: «Я покинул графу перспективных. Спрашивайте с меня по полной»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук считает, что его надо рассматривать как взрослого футболиста.

– «Миранчук – талант, подает надежды». Слышал о себе такое?

– Приходилось.

– А вот наблюдение: иной раз мы называем подающими надежды 25-26-летних мужиков.

– Сам удивляюсь. В России, видимо, смещение какое-то произошло. Посмотрите на ребят из «Монако»: 19-20 лет, здоровые, в еврокубках рубятся. Никакие они не «надежды», а уже состоявшиеся футболисты. Мне в этом году исполняется 22. Не хочу, чтобы меня называли перспективным. Я покинул эту графу! Спрашивайте с меня по полной прямо сейчас. Что есть, то есть.

В нынешнем сезоне Миранчук забил четыре гола и отдал девять результативных передач в 28-ми матчах всех турниров. Команда Юрия Семина занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

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