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  • Миранчук: «Я покинул графу перспективных. Спрашивайте с меня по полной»

Миранчук: «Я покинул графу перспективных. Спрашивайте с меня по полной»

28 апреля 2017, 21:28
10

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук считает, что его надо рассматривать как взрослого футболиста.

– «Миранчук – талант, подает надежды». Слышал о себе такое?

– Приходилось.

– А вот наблюдение: иной раз мы называем подающими надежды 25-26-летних мужиков.

– Сам удивляюсь. В России, видимо, смещение какое-то произошло. Посмотрите на ребят из «Монако»: 19-20 лет, здоровые, в еврокубках рубятся. Никакие они не «надежды», а уже состоявшиеся футболисты. Мне в этом году исполняется 22. Не хочу, чтобы меня называли перспективным. Я покинул эту графу! Спрашивайте с меня по полной прямо сейчас. Что есть, то есть.

В нынешнем сезоне Миранчук забил четыре гола и отдал девять результативных передач в 28-ми матчах всех турниров. Команда Юрия Семина занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Антон
Комментарии (10)
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proekt
1493404990
Представляю, если бы это же сказал КОКОША!!!
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RedGreenHooligan
1493407186
Семин всю дурь выбил из него.. еще бы контракт продлил... а если перейдет за деньгами, то через пару лет о нем и забудут или как и о Кокорине будут говорить...
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WhiteEgon
1493410281
Пора тебе в Зенит к Кокорину под крыло!
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Serjoga
1493439270
Начинается "пиар" Миранчука! Куда парниша собрался? За баблом в Зенит?
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Popularov
1493443266
Алексей! Со стороны виднее! Вам есть над чем работать, чтобы покинуть эту ГРАФУ! Старание видно, но этого мало! Надо работать над техническими элементами футбола - ударами, обводками, пасами, открываниями, взаимодействием с игроками команды при атакующих и оборонительных действиях! Посмотрите в записи на технику ваших ударов! Она средняя и через два раза на третий удар проходит, а остальные в молоко и МИМО! А про другие элементы игры! У вас мало футбольной мысли при выполнении технических приёмов! Для примера посмотрите на игру Месси! Вот, кто хорошо работает головой и мысль его направлена на то, чтобы команда и он сам - ЗАБИЛИ! Вам надо научиться МЫСЛИТЬ на поле и высчитывать варианты развития событий, чтобы все ваши действия на поле были своевременные и точные! Вы обратите внимание на свой КПД! Он ниже среднего по всем показателям! А разве с низким КПД играют признанные мастера! Не играют, хотя и бывают спады в игре! Вот и вам надо работать над повышением КПД на поле вместе с остальными игроками Локомотива! Желаю вам с помощью Палыча и с помощью самостоятельной работы после тренировок, шлифовать своё футбольное мастерство, чтобы как можно быстрее покинуть ГРАФУ - подающего футбольные надежды! Алексей! Вам есть над чем работать! Самокритично и разумно оцените свои возможности и приступайте к их укреплению и повышению МАСТЕРСТВА, тогда и сможете вырасти в БОЛЬШОГО МАСТЕРА футбола! Алексей! Желаю вам больших достижений в футболе и ЗНАЙТЕ! Только прилежный и добросовестный труд на тренировках поможет вам РАСТИ и повышать ваше мастерство! Желаю вам ТРУДИТЬСЯ и НЕ ЛЕНИТЬСЯ и тогда УСПЕХ придёт! Можете в этом не сомневаться! Пусть руководство Локомотива повысит вам гонорар за игры, а то он у вас очень маленький, хотя вы играете на больший! Вы заслужили это по праву! Надо ПОВЫСИТЬ! Своих воспитанников обижать НЕЛЬЗЯ и в обиду другим нельзя ДАВАТЬ! Алексей у нас один и его надо ЦЕНИТЬ, а он своей игрой ОПРАВДАЕТ ДОВЕРИЕ! Вперёд Алексей! К новым вершинам футбольного мастерства! УРА! Я всегда за вас, с вами и желаю вам! Молодцы! Так держать!
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NEON-SM
1493444346
пиар
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