Молодежное первенство. «Локомотив» дома уступил «Рубину»

В матче 26-го тура молодежного первенства России «Рубин» на выезде одержал победу над «Локомотивом» – 3:1. Дубль в составе казанской команды оформил нападающий Дмитрий Каменщиков.

Этот результат позволил гостям набрать 37 очков и подняться на шестое место в турнирной таблице. В активе железнодорожников – 41 балл и пятая строчка.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 26-й тур

Локомотив (мол.) – Рубин (мол.) – 1:3 (1:3)

Голы: 0:1 – Каменщиков, 21; 1:1 – Вагабов, 33; 1:2 – Макеев, 38; 1:3 – Каменщиков, 45.

Удаление: Куликов, 42.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства