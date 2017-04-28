Погба успеет восстановиться к первому матчу с «Сельтой»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пропустит матч 35-го тура АПЛ против «Суонси», но успеет восстановиться к полуфинальной встрече Лиги Европы с «Сельтой». Об этом сообщил главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью.

«Нам повезло, что у Поля незначительная травма. Он вернется на поле в игре с «Сельтой». Это повреждение – следствие усталости, которая накопилась у Погба», – сказал Моуринью.

Первый полуфинальный матч Лиги Европы «Сельта» – «Манчестер Юнайтед» пройдет в Виго 4 мая.