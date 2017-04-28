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Анчелотти останется в «Баварии»

28 апреля 2017, 09:32
5

Итальянский специалист Карло Анчелотти продолжит работать с мюнхенской «Баварией». В клубе рассчитывают на него и в будущем сезоне.

«Ничего сумасшедшего мы не собираемся делать. Изменения будут лишь там, где они необходимы. И мы никогда не позволим общественности оказывать на нас давление.

Наш клуб на протяжении многих лет работает спокойно и рационально, что приносило результат. Тема смены Анчелотти на повестке дня не стоит», – рассказал председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге.

Фанаты «Баварии» недовольны тем, что в текущем сезоне клуб сохраняет шансы лишь на один трофей из трех. Мюнхенцы могут выиграть Бундеслигу, выбыв из розыгрышей Лиги чемпионов и Кубка Германии.

Источник: Bild
Германия. Бундеслига Бавария Анчелотти Карло Румменигге Карл-Хайнц
Комментарии (5)
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Dgad
1493364881
Дайте Папе карло еще год поработать
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alex ni
1493365625
Всегда нравился папа Карло!!! Хочется, посмотреть на его баварию, она уже в этом году по тактике интереснее стала выглядеть,по сравнению с временами Пэпа. Единственное под его модель как-то Коман не подходит,хотя парень себя до этого очень сильно показывал. Ну может в след сезоне будет больше доверия.
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zatonn
1493369247
Вообще-то по правде сказать, сам герр Руммениге уже засиделся! Его деятельность в последние годы вызывает много вопросов!
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slavko33002
1493369702
Стабильная политика у Баварии.Стабильность признак класса.
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teodogat
1493416095
Думал защита будет сильнее чем при Пепе, а она по прежнему фигня...
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