Анчелотти останется в «Баварии»

Итальянский специалист Карло Анчелотти продолжит работать с мюнхенской «Баварией». В клубе рассчитывают на него и в будущем сезоне.

«Ничего сумасшедшего мы не собираемся делать. Изменения будут лишь там, где они необходимы. И мы никогда не позволим общественности оказывать на нас давление.

Наш клуб на протяжении многих лет работает спокойно и рационально, что приносило результат. Тема смены Анчелотти на повестке дня не стоит», – рассказал председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге.

Фанаты «Баварии» недовольны тем, что в текущем сезоне клуб сохраняет шансы лишь на один трофей из трех. Мюнхенцы могут выиграть Бундеслигу, выбыв из розыгрышей Лиги чемпионов и Кубка Германии.