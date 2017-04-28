Малафеев: «Безбородов понимает, что футбол – это зрелище»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил работу арбитра Владислава Безбородова, которому предстоит обслуживать матч 26-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак». По его словам, тот всегда дает командам играть, не разбивая игру на мелкие части свистками.

– Сам Владислав рассказывал, что его главным принципом на поле является стремление отработать безупречно любой матч.

– Он такой человек, который считает, что все должно быть идеально, грамотно и правильно. При этом Влад прекрасно понимает: футбол – это зрелище, которое должно нравиться болельщикам и судья не должен ему мешать. Да, страсти надо останавливать, но и темп при этом сохранять. Влад дает играть командам, следует духу футбола, а не занимается перестраховкой.

– Когда вы были вратарем, подсказывал ли вам Безбородов, как благодаря футбольным хитростям обратить правила игры в свою пользу?

– Конечно. Всегда советовался с Владом на эту тему. Меня, например, интересовала психология арбитра – как он реагирует на те или иные моменты. Как оценивает действия вратаря, когда тот бросается в ноги? В каком случае рефери, скорее всего, назначит 11-метровый, а в каком – нет. Интересовался, до какого предела можно потянуть резину и в то же время не получить карточку. Понятно, что это маленькие футбольные хитрости, но они тоже часть тактики и стратегии.