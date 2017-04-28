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Малафеев: «Безбородов понимает, что футбол – это зрелище»

28 апреля 2017, 07:17
6

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил работу арбитра Владислава Безбородова, которому предстоит обслуживать матч 26-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА«Спартак». По его словам, тот всегда дает командам играть, не разбивая игру на мелкие части свистками.

– Сам Владислав рассказывал, что его главным принципом на поле является стремление отработать безупречно любой матч.

– Он такой человек, который считает, что все должно быть идеально, грамотно и правильно. При этом Влад прекрасно понимает: футбол – это зрелище, которое должно нравиться болельщикам и судья не должен ему мешать. Да, страсти надо останавливать, но и темп при этом сохранять. Влад дает играть командам, следует духу футбола, а не занимается перестраховкой.

– Когда вы были вратарем, подсказывал ли вам Безбородов, как благодаря футбольным хитростям обратить правила игры в свою пользу?

– Конечно. Всегда советовался с Владом на эту тему. Меня, например, интересовала психология арбитра – как он реагирует на те или иные моменты. Как оценивает действия вратаря, когда тот бросается в ноги? В каком случае рефери, скорее всего, назначит 11-метровый, а в каком – нет. Интересовался, до какого предела можно потянуть резину и в то же время не получить карточку. Понятно, что это маленькие футбольные хитрости, но они тоже часть тактики и стратегии.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Зенит Малафеев Вячеслав Безбородов Владислав
Комментарии (6)
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BAIv
1493355519
надо было не хитрить а играть, а то столько бабочек напускал в свои ворота...
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APchelov
1493364893
Зрелище будет )))
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vgarakh
1493380094
Ничего он не понимает, его решения странные и неадекватные.
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Д Альбертини
1493390955
Славик, мы посмотрим как Владик отработает дерби)) потом будут выводы и прочее))
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