Источник: Симеоне отклонил предложение «Интера» возглавить команду

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отклонил предложение «Интера» возглавить миланскую команду. По информации источника, 46-летний специалист провел переговоры с итальянским клубом, однако отказался от сотрудничества на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что черно-синие готовы платить аргентинскому тренеру 10-11 миллионов евро в год и предоставить максимальные возможности по усилению состава.

Отметим, что Симеоне выступал за «Интер» в качестве футболиста в период с 1996 по 1999 год.