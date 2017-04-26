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РФПЛ. «Рубин» дома уступил «Тереку»

26 апреля 2017, 21:27
12

В матче 25-го тура РФПЛ «Рубин» на своем поле потерпел минимальное поражение от «Терека» со счетом 0:1. Судьбу встречи решил единственный гол в исполнении Аблае Мбенгуе.

После данного успеха грозненский клуб набрал 36 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» расположился на 11-й строчке, имея в активе 29 баллов.

Чемпионат России. РФПЛ. 25-й тур

Рубин (Казань) – Терек (Грозный) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Мбенгуе, 44.

Рубин: Рыжиков, Самбрано, Санчес, Набиуллин, Кузьмин, Лестьенн (Рочина, 68), Сонг (М'Вила, 36), Цакташ, Жемалетдинов (Ткачук, 78), Канунников, Жонатас.

Терек: Городов, Вилькер, Родолфо, Семенов, Плиев, Пирис, Кузяев, Митришев (Торже, 69), Лебеденко (Иванов, 82), Мохаммади, Мбенгуе (Балай, 79).

Предупреждения: Цакташ, 30; Самбарно, 76; М'Вила, 76; Санчес, 83 – Кузяев, 15; Плиев, 24.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Ахмат
Комментарии (12)
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VVM1964
1493231455
ЕСЛИ БЫ ИГР ОСТАЛОСЬ БОЛЬШЕ , РУБИН ДОПОЛЗ БЫ ДО ЗОНЫ СТЫКОВЫХ МАТЧЕЙ .
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ильиных
1493231923
А че Рубин такой мертвый?
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Oleg1956
1493233488
Болел за Терек хотя по моему сегодня Рубин играл на скоростях не в чем их упрекнуть.
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DISHNO
1493234996
Удачи Рубину в дальнейшем,не унывать,болеть до конца ! Срочно тренеру указать на дверь,он разваливает команду с таким составом! Ну а нас с Победой !
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maxon1256
1493235822
Ушёл на 28 минуте со стадиона, боялся уснуть.
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x-x-x-x-x
1493244460
с Победой Терек а Рубину удачи в дальнейшем!!!!!
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185radon
1493253169
Что с командой сделали, игры нет пасы с фланга на фланг или назад, но только не вперёд мля. Одни навесы со словом, повезёт не повезёт.. Рубин так никогда не играл. Позор.
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Юрий Крутько
1493287955
Ещё зимой надо было менять тренера...После Бердыева, разве,что у Белелетдинова были отдельные промежутки хорошей игры,а у Грасия,как было с самого начала-плохо,так и осталось,нет даже и маленького проблеска...
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