РФПЛ. «Рубин» дома уступил «Тереку»

В матче 25-го тура РФПЛ «Рубин» на своем поле потерпел минимальное поражение от «Терека» со счетом 0:1. Судьбу встречи решил единственный гол в исполнении Аблае Мбенгуе.

После данного успеха грозненский клуб набрал 36 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» расположился на 11-й строчке, имея в активе 29 баллов.

Чемпионат России. РФПЛ. 25-й тур

Рубин (Казань) – Терек (Грозный) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Мбенгуе, 44.

Рубин: Рыжиков, Самбрано, Санчес, Набиуллин, Кузьмин, Лестьенн (Рочина, 68), Сонг (М'Вила, 36), Цакташ, Жемалетдинов (Ткачук, 78), Канунников, Жонатас.

Терек: Городов, Вилькер, Родолфо, Семенов, Плиев, Пирис, Кузяев, Митришев (Торже, 69), Лебеденко (Иванов, 82), Мохаммади, Мбенгуе (Балай, 79).

Предупреждения: Цакташ, 30; Самбарно, 76; М'Вила, 76; Санчес, 83 – Кузяев, 15; Плиев, 24.

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