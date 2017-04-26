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  • РФПЛ. ЦСКА разгромил «Локомотив», отправив в ворота соперника четыре безответных мяча

РФПЛ. ЦСКА разгромил «Локомотив», отправив в ворота соперника четыре безответных мяча

26 апреля 2017, 21:19
48

В центральном матче 25-го тура РФПЛ ЦСКА на «ВЭБ Арене» одержал крупную победу над «Локомотивом», отправив в ворота соперника четыре безответных мяча – 4:0. Голом и двумя результативными передачами в составе хозяев отметился Витиньо.

Данный успех позволил армейцам набрать 50 очков и вернуться на второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставание от лидирующего «Спартака» составляет семь баллов. В активе «Локомотива» – 35 очков и седьмая позиция.

Чемпионат России. РФПЛ. 25-й тур

ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва) – 4:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дзагоев, 11; 2:0 – Витиньо, 39; 3:0 – Головин, 45; 4:0 – Натхо, 55.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Головин, Вернблум, Фернандес (Тошич, 81), Натхо, Дзагоев (Набабкин, 17), Витиньо (Чалов, 64), Ионов.

Локомотив: Гилерме, В. Денисов, Пейчинович, Кверквелия, Янбаев, И. Денисов, Тарасов (Баринов, 46), Фернандеш, Майкон (Фарфан, 46), Ал. Миранчук (Игнатьев, 68), Ари.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив
Комментарии (48)
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SeniorMoroz91
1493230838
Кони-молодцы...Локо безвольные...ждал от них большего
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4agaaa
1493231382
Вот именно так должны выступать лидеры РФПЛ!!! Без судей, без валидола, а просто на классе закатывать 4 мяча сильному сопернику!!!
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multiscan
1493231472
Типичный договорняк с безнадёжной попыткой не допустить "Спартак" к чемпионству! "Локо" в оставшихся играх ничего не нужно, медалей им не видать, а в Лигу Европы они должны попасть через кубок России. Разрыв ЦСКА - "Спартак" за оставшиеся игры не ликвидировать. Чтобы предотвратить подозрение меня в поддержке "Спартака", то должен сообщить - ТЕРПЕТЬ ЕГО НЕНАВИЖУ! Но победили они вполне заслуженно!
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Диктор
1493231837
Поздравляю адекватных болельщиков ЦСКА с победой.Молодцы чувствуется разница по игре с Зенитом.Последние игры бомжей вообще смотреть противно.
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Dellleone
1493232031
ЦСКА - Всегда будет первым !
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cska-62
1493232362
ЦСКА показал сегодня чемпионскую командную игру. Именно - командную! Да, у "Локомотива" не было Чорлуки, но в первом тайме ЦСКА переиграл железнодорожников именно в середине поля. И реализация моментов не подвела. Ну,и отдельное спасибо опять же Акинфееву. Мало кто смог бы вытащить опаснейшие удары со стандартов Фернандеша. О судействе Карасёва. Отсудил достаточно грамотно, без предвзятости - точно! В начале матча, на мой взгляд, он не увидел блокировку со стороны Игнашевича, но и Тарасову дважды за откровенно грубую игру не дал ни одного "горчичника". За первую грубость ЦСКА сразу наказал голом, а после второй грубости Сёмин решил его на второй тайм заменить. Жаль, подавал большие надежды. Но кроме майки с Путиным и скандалом с этим ничем позитивным с тех пор не отметился. Эх, Евгений Ленорович! Послушали бы меня ещё семь лет назад, то и боролись бы в Лиге Чемпионов каждый год до весны... Или даже до финала! Что с Непомнящим, что с Черчесовым, что с Бердыевым, что с Гончаренко! Да и с Долматовым хронического позора точно бы не было. При том же составе игроков!
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Gotvig
1493232429
Не будем судить по СПАРТАК- Урал цска- Локомотив. Будет битва. ВПЕРЕД СПАРТАК. Силы то остались есть, цска?
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DZHEK_VOROBEY1987
1493233550
С таким игроком как Тарасов и такой игрой как сегодня,Локомотиву кубок не видать. Уж лучше пусть Урал возьмёт.
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pato08
1493235253
Поезда не выдержали час пик. Ну ничего. Спартак оседлает бегущих на скачки лошадей!
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Вадим 1972
1493240511
Тем интересней будет смотреть матч ЦСКА - СПАРТАК.
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