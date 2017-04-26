РФПЛ. ЦСКА разгромил «Локомотив», отправив в ворота соперника четыре безответных мяча

В центральном матче 25-го тура РФПЛ ЦСКА на «ВЭБ Арене» одержал крупную победу над «Локомотивом», отправив в ворота соперника четыре безответных мяча – 4:0. Голом и двумя результативными передачами в составе хозяев отметился Витиньо.

Данный успех позволил армейцам набрать 50 очков и вернуться на второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставание от лидирующего «Спартака» составляет семь баллов. В активе «Локомотива» – 35 очков и седьмая позиция.

Чемпионат России. РФПЛ. 25-й тур

ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва) – 4:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дзагоев, 11; 2:0 – Витиньо, 39; 3:0 – Головин, 45; 4:0 – Натхо, 55.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Головин, Вернблум, Фернандес (Тошич, 81), Натхо, Дзагоев (Набабкин, 17), Витиньо (Чалов, 64), Ионов.

Локомотив: Гилерме, В. Денисов, Пейчинович, Кверквелия, Янбаев, И. Денисов, Тарасов (Баринов, 46), Фернандеш, Майкон (Фарфан, 46), Ал. Миранчук (Игнатьев, 68), Ари.

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