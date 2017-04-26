Хавбек «Монако» Бернарду Силва хотел бы выступать в Англии или Испании

Полузащитник «Монако» Бернарду Силва рассказал о своих планах на будущее. 22-летний португалец признался, что хотел бы попробовать свои силы в чемпионатах Англии и Испании.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах хавбека заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал» и «Барселона».

«Конечно, каждый игрок желает выступать в лучших лигах. Лично я мечтаю однажды поиграть в Англии или Испании. Это лучшие чемпионаты. Но на данный момент я счастлив в «Монако», – приводит слова Силвы CNN.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Силва провел 31 матч, забив шесть голов и сделав семь результативных передач.