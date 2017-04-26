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  • В «Уфе» доверяют Семаку и верят, что команда находится на верном пути

В «Уфе» доверяют Семаку и верят, что команда находится на верном пути

26 апреля 2017, 13:10
3

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после поражения от «Ростова» (0:1) в матче 25-го тура чемпионата России выразил слова поддержки в адрес главного тренера команды Сергея Семака.

Напомним, что «Уфа» не выигрывает на протяжении уже шести встреч кряду.

«Игра команды перестраивается. Понятно, что хотелось бы другого результата, но сейчас так получается, что шесть матчей не можем победить. Надо пережить эти моменты и прервать эту серию. Нельзя сказать, что «Уфа» плохо играет, наоборот, мы начали создавать больше моментов.

Сергей Семак на верном пути, команда верит в то, что делает. Мне нравится, как мы играем. Есть отдельные моменты, в которых выглядим очень хорошо, теперь нужна целостность. Пройдет и эта полоса», – сказал Газизов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Уфа Семак Сергей
Комментарии (3)
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Mr Rikko
1493201828
И это очень хорошо, что Сергею Богдановичу доверяют. Успехов ему на этом не легком и тернистом поприще!
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turist82
1493204222
Все правильно! Москва - не сразу строилась
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опус 2
1493210489
А что перестраивается в Уфе ? Какая линия или стиль игры ? Не вижу никакой перестройки ,да и Семак ни о какой перестройке не говорит.
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