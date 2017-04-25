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    Лавров признался, что его успокаивают мысли о «Спартаке»

    Глава МИД России Сергей Лавров признался, что во время непростых международных переговоров его успокаивают мысли о «Спартаке». По его словам, это помогает успокоиться и отвлечься.

    Напомним, что министр иностранных дел является давним болельщиком красно-белых и неоднократно присутствовал на их матчах.

    «Что помогает мне успокаиваться, когда партнеры по переговорам «не слышат» меня? Я постоянно думаю о «Спартаке», – приводит слова Лаврова Esquire.

    После 24-х туров подопечные Массимо Карреры возглавляют турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая ЦСКА на семь очков. Сегодня, 25 апреля «Спартак» на своем поле примет «Урал». Начало игры – в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.04.2017 16:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 апреля 2017, 19:43

      Заметно.
      Предьяву за предьявой..
      Там,кстати Еврейский Автономный Округ собрался сьбаться в КНДР.
      Метнись,разберись.

      1
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 25 апреля 2017, 18:52

      Я думаю Спартак 2-0 выиграет,а там посмотрим.

      0
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      Рейтинг: +2726

      a_who 25 апреля 2017, 18:36

      Удачи и Сергею и Спартаку !

      1
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      Рейтинг: +35

      Мудрый Каа 25 апреля 2017, 18:16

      По этому у Дениски только один матч дисквы?

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 25 апреля 2017, 17:04

      интересно чем они его успокаивают? 16 лет ниче не выигрывали..

      -2
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > mihail200606 25 апреля 2017, 17:55

      И все эти годы Россия в ж...е!

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 > АЛЕКС 58 25 апреля 2017, 19:31

      если ты про футбол , то россия там все время в ж...

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