Лавров признался, что его успокаивают мысли о «Спартаке»

Глава МИД России Сергей Лавров признался, что во время непростых международных переговоров его успокаивают мысли о «Спартаке». По его словам, это помогает успокоиться и отвлечься.

Напомним, что министр иностранных дел является давним болельщиком красно-белых и неоднократно присутствовал на их матчах.

«Что помогает мне успокаиваться, когда партнеры по переговорам «не слышат» меня? Я постоянно думаю о «Спартаке», – приводит слова Лаврова Esquire.

После 24-х туров подопечные Массимо Карреры возглавляют турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая ЦСКА на семь очков. Сегодня, 25 апреля «Спартак» на своем поле примет «Урал». Начало игры – в 19:30 по московскому времени.