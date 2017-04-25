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Лавров признался, что его успокаивают мысли о «Спартаке»

25 апреля 2017, 16:29
7

Глава МИД России Сергей Лавров признался, что во время непростых международных переговоров его успокаивают мысли о «Спартаке». По его словам, это помогает успокоиться и отвлечься.

Напомним, что министр иностранных дел является давним болельщиком красно-белых и неоднократно присутствовал на их матчах.

«Что помогает мне успокаиваться, когда партнеры по переговорам «не слышат» меня? Я постоянно думаю о «Спартаке», – приводит слова Лаврова Esquire.

После 24-х туров подопечные Массимо Карреры возглавляют турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая ЦСКА на семь очков. Сегодня, 25 апреля «Спартак» на своем поле примет «Урал». Начало игры – в 19:30 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (7)
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mihail200606
1493129060
интересно чем они его успокаивают? 16 лет ниче не выигрывали..
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Мудрый Каа
1493133411
По этому у Дениски только один матч дисквы?
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a_who
1493134588
Удачи и Сергею и Спартаку !
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DZHEK_VOROBEY1987
1493135541
Я думаю Спартак 2-0 выиграет,а там посмотрим.
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shinnik
1493138597
Заметно. Предьяву за предьявой.. Там,кстати Еврейский Автономный Округ собрался сьбаться в КНДР. Метнись,разберись.
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